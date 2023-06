Shopify: Deann Evans Managing Director dell’area EMEA

Shopify comunica un nuovo ruolo di leadership per Deann Evans nell’area EMEA che avrà l’obiettivo di guidare la crescita nella regione e di supportare meglio i merchant, i partner e lo sviluppo di prodotti innovativi.

Deann Evans

L’area EMEA rappresenta il 25% della base di merchant Shopify e il 16% del fatturato dell’ultimo anno fiscale, pertanto il continuo investimento in una leadership di alto livello risulta fondamentale per i piani di crescita futuri dell’azienda anche a livello locale.

Deann Evans assume il ruolo di Managing Director per l’area EMEA di Shopify, dopo essere stata Director of EMEA Expansion & Partnerships.

Sarà responsabile dell’espansione della crescita regionale attraverso il supporto e lo sviluppo di merchant e imprenditori, della crescita dell’ecosistema dei partner e della guida della cultura dei team nei mercati EMEA di Shopify.

Nel nuovo ruolo, Deann supervisionerà anche l’attività commerciale di Shopify in Italia, collaborando con il Country Manager italiano Paolo Picazio.

Prima di entrare in Shopify nel 2021, Deann ha ricoperto numerosi ruoli di leadership in aziende di e-commerce e tecnologia, tra cui eBay, Mettr e Sizmek.

In aggiunta, Birk Angermann viene nominato Head of Revenue EMEA, dopo aver lavorato come Head of Global Solutions Engineering.

Sarà responsabile della costituzione dei team di vendita e di solution engineering di Shopify nell’area EMEA, aiutando i clienti nel percorso sulla piattaforma Shopify per sfruttarne appieno i vantaggi specifici per le loro esigenze.

Le nomine nel team di leadership EMEA contribuiranno all’espansione di Shopify nella regione, nell’ambito della missione dell’azienda di rendere il commercio migliore per tutti.



In merito alla propria nomina, Deann Evans dichiara: “Sono entusiasta di assumere un ruolo che consentirà ai nostri merchant e partner dell’area EMEA di continuare a crescere. Il recente Shopify Entrepreneurship Index mostra l’impatto e il valore che i merchant che utilizzano Shopify hanno sull’economia europea ed è incoraggiante vedere come così tanti mercati di questa regione figurino tra i primi 20 a livello globale, con l’Italia posizionata al 13° posto. L’Italia è un mercato strategico per Shopify, culla di marchi di livello mondiale come quelli che rappresentano le 3F del Made in Italy, Fashion, Food e Furniture, che rappresentano l’eccellenza nel settore del commercio. Inoltre, il Paese vanta incredibili imprenditori che sono un esempio per molti altri in tutto il mondo e siamo lieti di lavorare con molti di loro, come Alessi, Velasca, Superga e ClioMakeUp”.