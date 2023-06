“F” festeggia undici anni con il progetto “Face To Face”

F, il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Luca Dini, festeggia l’undicesimo compleanno nel nuovo numero in edicola da mercoledì 28 giugno con Face to Face – Conoscere, Connettere, Condividere, il progetto nato per celebrare l’unicità delle lettrici e dei loro territori, disponibile sul settimanale e online con la piattaforma digitale Area F, la pagina Fab!, seguita da 670.000 follower su Instagram e Facebook e la newsletter Effetto F.

La prima “puntata” del viaggio attraverso i territori italiani raccontati dalle lettrici è dedicata alle donne della Lombardia.

“Impiegate, imprenditrici, studentesse, attiviste: tutte e 15 nostre lettrici, tutte e 15 protagoniste di un servizio di moda che è il cuore del fascicolo di F in cui debutta il progetto Face to Face.” – spiega il direttore Luca Dini – “La musa a cui dedichiamo la storia di copertina è la più iconica e misteriosa delle figlie di questa terra: Mina. Ma all’interno del numero, al fianco di figure femminili di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura, delle istituzioni e dell’imprenditoria, tutte lettrici di F, sono soprattutto le decine di donne “normali” a costruire da protagoniste – attraverso i loro racconti di coraggio, la loro capacità di reinventarsi, le loro riflessioni, i loro consigli di stile e di viaggio e di shopping e di eccellenza enogastronomica – l’ossatura della rivista. Diciamo da sempre che il successo di F sono le sue lettrici: questo progetto è il nostro modo di dimostrarlo”.

Con il nuovo progetto Face to Face le lettrici diventano le protagoniste di F e possono raccontare una storia, raccomandare il posto del cuore, rivelare una ricetta segreta o posare per un servizio di moda inquadrando il Qr Code presente sul settimanale con lo smartphone o in alternativa utilizzando l’e-mail facetoface@cairoeditore.it.

A ogni puntata compariranno in diverse sezioni del settimanale i contributi delle lettrici che hanno partecipato, con un Qr Code che porterà a una gallery digitale aggiuntiva. E se la lettrice lo desidera ogni raccomandazione verrà “firmata” con la foto e il nome di chi l’ha proposta.

Il nuovo numero con il progetto Face to Face ha incontrato ampio favore sul mercato pubblicitario con oltre 110 pagine e grande partecipazione dei clienti dei settori moda e beauty, gioielli e orologi.

Verrà presentato a Milano nel corso della tradizionale serata-evento a inviti per il compleanno di F nel cortile del palazzo della Regione Lombardia: invitate d’onore le lettrici protagoniste del progetto.

L’iniziativa è sostenuta da una campagna multimediale pianificata sui mezzi Cairo Editore e RCS, le reti Rai, La7 e La7d e sulle pagine social di Fab!.