Riparte il tour estivo di Pringles sulle spiagge italiane

Riparte il tour estivo di Pringles, che animerà il momento più amato dagli italiani, l’aperitivo, su cinque delle spiagge più iconiche dell’estate italiana. Il brand apre il suo chiringuito esclusivo, l’Aperinguito, co-gestito dalla mascotte ‘Mr P’ e i talent più amati del momento, che coinvolgeranno i bagnanti in giochi sorprendenti, attività divertenti ed esperienze social.

Con l’Aperinguito, Pringles corona il sogno di tutti coloro che vorrebbero abbandonare la propria routine frenetica per aprire un chiringuito su una spiaggia caraibica, rendendo però il concept ‘out of the box’, in perfetto stile Pringles.

Dalla fine di giugno, Mr P farà tuffare i bagnanti in un mare di divertimento e – ovviamente di Pringles – in compagnia del suo staff di “serie P” composto da Luigi Luciani, in arte Herbert Ballerina, nel ruolo di capo tuttofare dell’Aperinguito, i giovani TikToker Luca e Alessio, in arte gli UfoZero2, in veste di animatori, Nikola Greku, in qualità di barista, e Il Ginnasio, come dj, trasformando il bancone delI’Aperinguito nel palcoscenico dove replicare alcuni dei loro format TikTok più in voga.

Il tour si snoderà dal centro al sud della penisola, con l’inaugurazione dell’Aperinguito il prossimo 24 giugno presso lo stabilimento ‘Saint Tropez’ di Fregene (Lazio) a cui seguiranno le tappe di Viareggio (Toscana) l’8 luglio presso il ‘Lido Alhambra’, Riccione (Emilia-Romagna) il 22 luglio presso il ‘Samsara Beach’, Gallipoli (Puglia) il 29 luglio presso lo ‘Zen Beach’, per terminare il 5 agosto presso Le Capannine di Catania (Sicilia).

“Grazie al tour estivo dell’Aperinguito, Pringles rafforza ulteriormente il legame con il momento dell’aperitivo, proponendosi come lo snack ideale per questo momento di condivisione e puro divertimento come solo Pringles sa fare, in maniera sorprendente, audace e ironica anche grazie alla collaborazione con dei talent d’eccezione” ha commentato Elisa Tudino, Activation Brand Lead di Kellogg Italia.

Herbert Ballerina inaugurerà l’apertura dell’Aperinguito, partecipando alla prima tappa del tour a Fregene, durante la quale coinvolgerà il pubblico in un live show interamente realizzato al bancone per essere ancora più dirompente, ricco di freddure estive, quiz e balli.

Il live show verrà registrato, dando poi vita a un vero e proprio programma comico social.

I tre TikToker si alterneranno, invece, nel palinsesto delle altre tappe con il compito di portare in vita all’Aperinguito i loro celebri format TikTok, rivisitati in base al ruolo che ciascuno di loro ricoprirà nello staff.

Tutti gli sketch rivivranno anche sui loro rispettivi account TikTok per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Tutte le tappe del tour saranno aperte al pubblico che potrà partecipare, gratuitamente, previa iscrizione, fino ad esaurimento posti.