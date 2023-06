Rai: Pubblicitari, “Pubblico di Report non sovrapponibile a quello di Fazio”

La Rai avrebbe deciso di spostare lo storico programma Report dal lunedì alla domenica.

Considerando i notevoli successi in termini di ascolto del contenitore di Rai 3 celebre per le inchieste scottanti, che ha raggiunto una media di share molto alta fra il 7% e l’8% con punte del 10%, con lo spostamento alla domenica il trend positivo verrebbe messo a rischio.

Per gli analisti di OmnicomMediaGroup, i pubblici di Fabio Fazio e di Sigfrido Ranucci non sono sovrapponibili.

Decisamente più nordista il target di Che tempo che fa mentre Report ha una distribuzione più omogenea nel Paese; decisamente più femminile il profilo di Fazio, che tra le donne arriva al 13.5% di share mentre Ranucci si ferma al 7.7%.

Fazio può contare su un pubblico più anziano con una media del 13.3% fra i 55/64 anni mentre Ranucci sfiora l’11%.

Tendenzialmente, Report può far leva su un’analoga penetrazione nel cluster laureati rispetto a Che tempo che fa: tenendo conto che il primo al lunedì si assesta sul 15% e il secondo la domenica sul 18%, considerando lo share complessivo, siamo in linea.

È a livello territoriale che lo iato è maggiore.

Come già anticipato, Fazio è più nordista: 15% in Valle d’Aosta versus 9.8% di Ranucci, 12.5% vs 8.7% in Piemonte,17.6% vs 8.7% in Liguria, 17.5 vs 14.8% in Friuli.

Report al Sud, in alcune regioni, passa in testa rispetto a Fazio, come in Calabria dove raggiunge l’8.1% mentre Che tempo che fa è fermo al 7.7%, in Molise Report è al 13.6% contro l’11.9%, è avanti in Abruzzo e in Sardegna, quasi testa a testa in Puglia mentre Fazio è avanti di un punto in Sicilia.

Inoltre, mentre Fazio trionfa nelle città fra i 100 e i 250mila abitanti con il 16% di share, dove invece Ranucci supera di poco il 9%, nelle metropoli oltre 250mila unità la distanza si accorcia nettamente: 9% per Report e 12.5% per Che tempo che fa.

Per non parlare dei comuni sotto i 10mila dove il format d’inchieste resta al 9% mentre quello del conduttore ligure scende al 10.5%.

I pubblicitari giudicano rischioso il trasloco soprattutto per il diverso gradimento dei programmi nella distribuzione territoriale.

Fazio espressione del ricco Nord, Ranucci che dà voce maggiormente al Sud e ai territori più deboli.