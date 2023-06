I momenti salienti e le anteprime della settimana del network Cusano

Comincia una nuova settimana ricca di programmi e ospiti su Radio Cusano Campus e Cusano Italia TV. Sette giorni imperdibili, con una varietà di appuntamenti che accoglieranno ospiti di spicco, tra imprenditori, chef, attori e politici, negli studi dell’Università Cusano. Preparatevi ad immergervi in un mix avvincente di curiosità, attualità, show e cultura, che andrà in onda sul canale 264 del digitale terrestre e sulle frequenze FM.

Tutti i giorni, dal lunedì venerdì dalle 11.30 alle 12.30 su Cusano Italia Tv, Manuel Bortolini conduce “Di cotte e di crude”.

Tra i momenti salienti della scorsa settimana, Claudia Patrizi ha condiviso la ricetta turca del Menemen, Gianluca Albore ha preparato un primo piatto goloso con il pistacchio di Bronte, e Sabrina Diamanti ha raccontato alcuni consigli di bellezza mentre cucinava mezze penne rigate con zucchine e speck.

Questa settimana nuove ricette e storie con Maria Grazia Cericola, Cristiano D’Alterio, Cristina De Felici, Laura Mancini e Michele Spanó.

Tanta cultura e arte durante l’ottava puntata di “Stato dell’Arte”, trasmissione settimanale curata e condotta da Cesare Biasini Selvaggi, in onda ogni martedì alle 23:00 su Cusano Italia TV.

In questa emozionante puntata, è stato offerto un affascinante racconto sull’attualità dell’arte e della cultura, sia in Italia che nel resto del mondo.

Tra gli invitati: l’esperto di comunicazione culturale, Sergio Campagnolo; la presidente di Arthemisia, Iole Siena; il mercante d’arte e segretario generale della Biennale internazionale dell’Antiquariato di Firenze, Fabrizio Moretti; il Capo dipartimento di Arti decorative del ‘900 e Design presso Il Ponte Casa d’Aste di Milano, Stefano Andrea Poli; l’autrice del blog “Il mestiere di leggere“, Pina Bertoli e la docente di letteratura italiana, Mariella Rainò.

Spazio al calcio con la trasmissione “Cose di Calcio”, in diretta tutti i martedì su Cusano Italia Tv, dalle 21.30 alle 23.

Debora Carletti e Flavio M. Tassotti la scorsa settimana hanno avuto il piacere di avere come ospiti in studio Cristiano Simeti, Pazzidifanta.com e Andrea Boccia, giornalista di Radio Rai.

Con loro in collegamento anche Simone Beltrambini – calcioline.com; Alberto Petrosilli, Calcio in Pillole; Fabio Macellari, ex Cagliari, Lecce, Inter; Alessio D’Errico, Direttore Responsabile Pianeta Serie B e Attilio Malena, calciomercato report.

Breve anticipazione su domani , collegato con lo studio di Cose di Calcio Giovanni Cobolli Gigli, ex Presidente della Juventus, che ci parlerà della situazione del club bianconero e delle prossime vicissitudini.

Musica e danza sul tappeto rosso di “Red Carpet”, ospiti della trasmissione andata in onda giovedì 15 giugno su Cusano News 7: Kledi Kadiu, ballerino e coreografo; Francesco Borrelli, direttore artistico “Novara Dance Experience” ; Diana Danza de “La Scuola di Danza” ed Ester Bonafede, sovrintendente della fondazione “Taormina Arte Sicilia”.

Si continua con “Dire Donna Oggi“, trasmissione condotta da Gianluca Scarlata, in onda ogni venerdì su Cusano Italia TV alle 20.30.

Questo venerdì ospite della trasmissione è stato Paolo Agnelli, imprenditore e Presidente Confimi, nonché Presidente del gruppo acciaio Agnelli.

In studio presentato il suo libro “Oro grigio”, pubblicato da Solferino, in cui Paolo Agnelli traccia il percorso di una famiglia che, attraverso momenti diversi, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo imprenditoriale, dando vita al Gruppo Agnelli, uno dei maggiori raggruppamenti industriali italiani.

Appuntamento fisso il sabato pomeriggio con Roberta Feliziani che conduce “Dritti al Punto” in diretta su Cusano Italia TV. Tanti approfondimenti e dibattiti sui retroscena della politica, della sanità e della cronaca.

La scorsa settimana si è parlato delle torture di Verona e del conflitto Ucraino Russo. Ospiti della puntata: Michele Dressadore, Segretario Generale Aggiunto del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia); Marco Sutter, Direttore Giornale Partite Iva; Lorenzo Riviezzo storico conflitto Ucraina / Russia; Aldo Torchiaro, giornalista de “ Il Riformista” e Antonio Arabia, giornalista.

Continua, invece, la programmazione settimanale di Radio Cusano Campus.

Dal lunedì al venerdì, in onda dalle 6:00 alle 8:00, “Che Musica Maestro” con la conduzione di Arianna Caramanti e Emanuele Martinelli, il programma si occuperà di rassegna stampa, oroscopo, notizie curiose dall’Italia e dal mondo, nonché di interviste, libri, politica, eventi e tanta musica.

Ci spostiamo sui canali FM di “Base luna chiama terra”, programma condotto da Lorenzo Capezzuoli Ranchi, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 al le 17:00, sempre Radio Cusano Campus.

Tanti gli argomenti discussi la scorsa settimana, tra cui spicca l’intervista all’ex vice direttore del TG5, Emilio Ceresi, che ha parlato di alcuni aneddoti legati alla vita dell’ex Premier Silvio Berlusconi.

“Bagheera”, invece, è la giungla di Radio Cusano Campus, in onda dal lunedì al giovedì dalle 17:00 alle 19:00, e il sabato sera dalle 20:00 alle 22:00 con il “Saturday Night Show”.

Sotto la guida di Luca Bussoletti, ogni animale è benvenuto tra le liane del programma, condividendo le proprie novità e esperienze.

Questa settimana la trasmissione accoglierà una varietà di ospiti, tra cui la famiglia influencere GBR – giochi per bambini e per ragazzi , la coppia Congiunti Imperfetti e i due artisti italiani Althea e Caravaggio.