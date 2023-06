Never Before Italia si aggiudica la comunicazione digital di Latte Silac

Never Before Italia, marketing consulting company, si aggiudica, la competizione per la comunicazione digital di Silac, marchio storico pugliese, oggi parte del Gruppo Parmalat.

Silac si presenta come un prodotto di alta qualità, che con la sua gamma di prodotti ha cresciuto e coccolato, intere generazioni, rappresentando i valori fondamentali di tradizione e genuinità, offrendo la bontà di prodotti fatti con cura e maestria artigiana.

“Abbiamo sviluppato una strategia che pone al centro della narrazione i valori di Silac e il consumatore, cogliendo i loro bisogni e le loro passioni. La nostra comunicazione si baserà su contenuti coinvolgenti che raccontano la prossimità del marchio, l’attenzione per il benessere animale, il rispetto per l’ambiente, valorizzando un’autentica esperienza di consumo“, spiega Gaetano Contento, CEO di Never Before Italia.

La strategia di comunicazione digital coinvolgerà i creators della nuova unità di produzione dell’agenzia pugliese nella produzione di campagne con materiali grafici e video.

“Siamo felici che Never Before Italia possa affiancarci nella gestione della comunicazione social di Silac, il nostro local jewel in Puglia. La loro creatività e l’indiscussa conoscenza del territorio pugliese, sono due elementi fondamentali per accompagnare questo brand nella costruzione di una relazione con i consumatori anche sui canali digitali”, commenta Federica Clarizio, Digital Marketing Manager di Parmalat.

La collaborazione tra Latte Silac e Never Before Italia promette di offrire una comunicazione digital innovativa e coinvolgente.

Grazie a una strategia focalizzata sulle emozioni, l’autenticità e l’approccio sostenibile, Latte Silac si posizionerà come un marchio di riferimento nel settore lattiero-caseario, conquistando il cuore e la fedeltà dei consumatori pugliesi.