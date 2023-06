Il progetto educational s_CacciaPensieri al centro della campagna social del Consorzio Cacciatore Italiano

Proseguono le attività di comunicazione social del Consorzio Cacciatore Italiano che raggruppa la quasi totalità delle aziende che in Italia producono i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, con una campagna social che inizierà il 16 giugno e che si articolerà in 3 momenti.

Il progetto – realizzato in collaborazione con Chef in Camicia – la media company italiana che racconta il food attraverso la realizzazione e la pubblicazione quotidiana di nuove ricette – si chiama s_CacciaPensieri ed ha un chiaro intento educational.

Infatti, l’obiettivo del progetto mira ad informare in modo corretto i consumatori che potranno gustare il Cacciatore Italiano senza “pensieri”, in totale tranquillità, consapevoli che stanno portando sulle proprie tavole un prodotto di alta qualità, tutelato dal marchio DOP e dai valori nutrizionali in linea con le esigenze della moderna scienza nutrizionale.

Tre i momenti per raccontarne caratteristiche, abbinamenti in cucina e valori legati alla DOP: così si parte con una ricetta ideata dalla Blogger Giulia Leoni, in arte “La Mentha Piperita”, creative del team Chef in Camicia, che ci propone una ricetta tramandata da sua nonna ed interpretata in chiave moderna: Gnocchetti sardi con Salamini italiani alla Cacciatora DOP.

Il secondo atto vede la presentazione di una ricetta realizzata a 4 mani fra l’Ambassador del Consorzio Cacciatore Italiano, la blogger Valentina Tozza – in arte “La cucina che Vale” – e Luca Palomba, in arte Lello Panello, uno dei fondatori della comunity digital partner del progetto.

Chiude il cerchio un video educational con protagonista Jacopo, della Redazione di Chef in Camicia, incentrato sui valori della DOP: il rispetto dell’antica ricetta tradizionale, l’utilizzo di carni di alta qualità provenienti solo da suini nati e allevati esclusivamente in Italia, il costante controllo della produzione e le sue superiori caratteristiche qualitative e nutrizionali.

Il progetto è pensato per essere fruito sui canali web e digital allo scopo di raggiungere e parlare al più ampio e trasversale target social, con un occhio particolare per le nuove generazioni.

Tutti i video, a partire da venerdì 16 giugno e con cadenza settimanale fino a fine mese, saranno veicolati sui canali You tube, Facebook, Instagram e TiK ToK di Chef in Camicia e del Consorzio Cacciatore Italiano, oltre che sul sito ufficiale dello stesso alla pagina www.salamecacciatore.it/progetto_editoriale/scacciapensieri