“Confessione Reporter”, sabato 17 giugno nuovo appuntamento con il programma di Stella Pende

Sabato 17 giugno, in seconda serata, su Retequattro, ultimo appuntamento stagionale con «Confessione Reporter», il programma di Stella Pende, a cura di Sandra Magliani.

Stella Pende

L’inchiesta Liberi da crudeltà parte dalla tragedia del giovane runner sbranato da un’orsa sulle montagne del Trentino, per riflettere sul rapporto uomo-animali.

Al di là delle divisioni tra chi vorrebbe eliminare o salvare JJ4, si impone il tema di un ambiente che l’uomo piega con violenza alle proprie esigenze e di una natura che, sempre più spesso, si ribella.

«Confessione Reporter» ha raccontato la strage degli agnellini, che ogni anno si consuma a Pasqua, e ha anche documentato il diffondersi di una nuova sensibilità tra le persone.

Il mondo della moda, ad esempio, ha bandito pellicce e pellami come simboli del lusso, per promuovere l’idea di un vestire gentile, che non ha bisogno di crudeltà per creare bellezza.