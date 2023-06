Life sigla la nuova campagna Scalibor di MSD Animal Health

Dalla strategia alla gestione della pianificazione media, Life firma la nuova campagna integrata di Scalibor, prodotto di punta di MSD Animal Health divisione Companion Animals, la unit di MSD Animal Health impegnata a proteggere e a migliorare la salute e il benessere degli animali attraverso la Scienza.

Scalibor è il collare antiparassitario a rilascio continuo che garantisce al cane 12 mesi di protezione dal rischio di trasmissione della Leishmaniosi, oltre alla protezione da zecche e zanzare per 6 mesi e dalle pulci per 4 mesi.

Per l’azienda si tratta della seconda campagna in Italia, ma è la prima che oltre a sostenere l’awareness del prodotto promuove il concetto di “One Health”, un punto di vista e un approccio alla prevenzione unico e distintivo in cui il presupposto fondamentale è che la salute di uomini, animali e ambiente sono strettamente correlati.

Per Scalibor, Life ha impostato una strategia che ha l’obiettivo di allargare la comunicazione dei benefici del prodotto non solo nei confronti del cane, ma anche del pet owner e dell’ambiente che li circonda.

Una strategia che vede Scalibor diventare il prodotto attraverso il quale prende vita il concetto “One Health” perché attraverso di esso la protezione si estende dal cane, all’uomo e all’ambiente.

Per trasferire questo messaggio, l’idea creativa della campagna si è basata sulla rappresentazione di un “mondo Scalibor”, protetto e felice, in cui tutti, cani, uomini e ambiente, vivono in armonia. Un mondo a cui si accede simbolicamente attraverso il collare Scalibor.

“Dopo l’aggiudicazione della gara, il team di Life si è messo al lavoro sulla produzione e la pianificazione media della campagna Scalibor come primo step della nuova comunicazione per MSD Animal Health” – dichiara Roberto Donati, Head of Business Development di Life – “E’ una strategia di comunicazione integrata in cui il prodotto “eroe” si fa portavoce del nuovo posizionamento di marca. Una sfida molto interessante e ambiziosa a cui abbiamo risposto con entusiasmo e una campagna innovativa in un mercato caratterizzato da codici di comunicazione standardizzati, che sembra aver riscosso il consenso del target, almeno a giudicare dai primi ottimi risultati”.

La campagna multimediale prevede spot TV nei diversi formati 30″, 20″ e 15″, già on air da diverse settimane sulle principali emittenti del gruppo Mediaset, Rai, Discovery, Sky e Supertennis e sulle principali piattaforme di Video Online e Youtube, oltre a formati digitali sui canali Social Facebook ed Instagram.

A maggio, invece, è andata in onda una campagna radio sulle principali emittenti radiofoniche nazionali per continuare a rafforzare la comunicazione sul target di riferimento, stimolare la memorizzazione del brand e sostenere le vendite.

Inoltre, è prevista un’attività di precision mobile advertising con Hic Mobile, società leader nel proximity marketing, che permette di raggiungere il target presso gli store specializzati e gli acquirenti online di prodotti per animali con creatività personalizzate.

“Il piano media ha tenuto conto di un approccio integrato alla comunicazione e alla campagna, che ci ha permesso di mettere in campo tutte le competenze delineando una strategia media multicanale, flessibile ed innovativa, mirata ad aumentare la notorietà del brand e a sostenere il suo posizionamento presso il target dei pet owner”, ha commentato Peter Andergassen, Head of Media Unit di Life.

Lo spot per la campagna Scalibor è stato realizzato da Life in collaborazione con la casa di produzione KUME di Claudio Castellani e Pietro Verri.