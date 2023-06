Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko testimonial della campagna di FIRA Onlus firmata GAS Communication

È online il primo spot realizzato da GAS Communication per FIRA (la Fondazione Italiana per la Ricerca sull’Artrite) che vede protagonisti i nuovi testimonial della Fondazione, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, Primi Ballerini del Teatro alla Scala.

Lo spot è stato realizzato per la campagna sulla raccolta del 5X1000 a favore della ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche, che sono oltre 150 – tra cui artrosi, artriti, fibromialgia, lupus, sclerodermia, connettiviti – e interessano oltre 7 milioni di italiani.

La Fondazione per 12 anni si è pregiata del supporto della grande étoile Carla Fracci, testimonial attenta e generosa, vicina in molte iniziative.

Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, che l’hanno conosciuta e hanno potuto collaborare con lei in uno dei suoi ultimi progetti, ora ne raccolgono idealmente il testimone affiancando FIRA Onlus con generosità ed entusiasmo.

GAS Communication, agenzia di Media Relations e PR specializzata nella comunicazione in ambito salute parte di AIM Communication, si è occupata della scelta e gestione dei testimonial, dell’ideazione e realizzazione dello spot video, della selezione musicale e della campagna 5×1000 (che comprende una landing page e campagne sponsorizzate su Google e i social media), dell’organizzazione della conferenza stampa e le media relations, della ricerca spazi sui media (in questa prima fase pro bono).

L’impegno dei testimonial con FIRA ha preso il via con la realizzazione di uno spot di sensibilizzazione, che li vede protagonisti, sull’importanza della ricerca e un invito a devolvere il 5×1000 a FIRA.

Il concept creativo, di Claudia Ganapini direttore creativo di GAS Communication, ha disegnato un video intenso ed emotivo, che rappresenta metaforicamente la difficile condizione di chi vive quotidianamente con le malattie reumatologiche e solo grazie alla ricerca scientifica riesce a trovare una via d’uscita alla sofferenza. ​

Timofej, che impersona il malato, e Nicoletta, la ricerca, attraverso una performance artistica di danza, basata su loro coreografie, rappresentano il cambio di prospettiva innescato dalla ricerca scientifica, che consente di liberarsi dal dolore e tornare a muoversi in armonia.

“Siamo davvero onorati di poter seguire le orme di una vera maestra e icona della danza anche al di fuori del nostro impegno a teatro, dando supporto a un Fondazione autorevole che svolge un compito vitale per tutti noi” commentano Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, una coppia tanto sul palco quanto nella vita. “Come ballerini sappiamo bene, infatti, quanto sia bello muoversi liberamente e stare bene con il proprio corpo e quanto in realtà questo sia un sistema complesso e fragile. Siamo felici di poter aiutare ad attirare l’attenzione sulla necessità di sostenere la ricerca scientifica e gli scienziati che tutti i giorni lavorano per migliorare la qualità della vita di tutti noi.”

“E’ stato un onore aver collaborato con due artisti così sensibili e generosi che hanno raccontato, con grazia e sensibilità, l’impegno di FIRA per la ricerca scientifica, attirando l’attenzione sulle malattie reumatologiche in modo affascinante ed efficace. La loro interpretazione è stata impeccabile, elegante, empatica ma non drammatica. Un equilibrio perfetto, che raramente si riscontra negli spot destinati al 5X1000”, sottolinea Giuliana Goggi, CEO di GAS Communication. “In futuro, la campagna di comunicazione si arricchirà di eventi e iniziative, che metteranno in luce il connubio tra arte e scienza”.

È possibile sostenere FIRA con donazioni e la destinazione del 5X1000.

Credits

Creative Director Claudia Ganapini, Gas Communication

Regia Giovanni Bedeschi e Claudio Gallinella

Fotografo Luca Cattoretti

Costumi Federico Sangalli

Coreografie Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko