Salumificio Palmieri sponsor di Radio Bruno Estate 2023 

Salumificio Palmieri, azienda modenese nella produzione di mortadella da banco, sarà sponsor dello Yoga Radio Bruno Estate 2023, l’appuntamento annuale con lo show musicale estivo di Radio Bruno con un progetto di comunicazione firmato dall’agenzia Armando Testa Torino.

Quattro appuntamenti all’insegna del divertimento e della musica, durante i quali sarà possibile degustare Mortadella Favola presso uno stand a lato del palco.

L’evento, organizzato da Radio Bruno, si svolgerà in quattro serate a ingresso gratuito in diverse città dell’Emilia-Romagna e in diretta su Radio Bruno TV (canale 73 del digitale terrestre, visibile in Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Piemonte). Le tappe previste sono le seguenti:

• 15 giugno: Ferrara – Piazza Castello

• 26 giugno: Piacenza – Piazza Cavalli

• 11 luglio: Carpi – Piazza Martiri

• 19 luglio: Forlì – Piazza Saffi

Nei tre “Momenti da Favola”, annunciati direttamente dal palco, sarà possibile recarsi allo stand per degustare la celebre mortadella simbolo del salumificio e ricevere alcuni gadget.

Oltre a poter assaporare l’unicità di Mortadella Favola, nel corso dell’evento sarà possibile vedere in anteprima il nuovo spot del Salumificio Palmieri, girato nel Teatro Comunale Luciano Pavarotti-Freni di Modena.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Radio Bruno, emittente storica di grande importanza per il nostro territorio, cornice ideale per mostrare al pubblico il nuovo spot – commenta Francesco Palmieri, amministratore delegato del Salumificio Palmieri. A Radio Bruno ci accomuna l’amore per questi luoghi e per il sano divertimento, che nella tradizione emiliano-romagnola si traduce in musica e gastronomia di alta qualità, artigianale e made in Italy, come quella che la nostra azienda produce da quasi cento anni”.

Palmieri ha presentato di recente una nuova identità e un logo rinnovato, che raccontano la storia di un’azienda modenese d’eccellenza, capace di coniugare tradizione di famiglia e spirito di innovazione, tenendo ben saldi i princìpi su cui si fonda l’attività: metodo artigianale, alta qualità e utilizzo di materie prime pregiate.

Durante le quattro tappe del tour Salumificio Palmieri sarà attivo sui propri canali social con dirette streaming e Stories in tempo reale: un’attività supportata dall’agenzia Armando Testa.

CREDITS

Cliente: Salumificio Mec Palmieri

Agenzia: Armando Testa Torino

Direzione Creativa: Federico Bonenti, Andrea Lantelme.

Creative Team: Luca De Lillo, Antonella Raso

Servizio Clienti: Giovanna Farè, Gabriele Nolfo

Social Media Manager: Fabio Cuscunà

Casa di produzione: Armando Testa Studios