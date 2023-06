Elle presenta un numero ed un evento speciale per la Giornata Mondiale degli Oceani

Il 9 giugno la strada verso un cambiamento consapevole per l’ambiente parte da Napoli. Si apre ELLE getting Greener – la sostenibilità è un percorso.

Un grande forum organizzato da Elle in collaborazione con DIARC-Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II a Palazzo Gravina aperto gratuitamente al pubblico (dalle 9.30 alle 18.30).

Dal lusso, all’energia, dall’architettura al cinema e ai media, dal food al made in Italy, fino al mondo della sanità e della salute, ELLE getting Greener dà voce a chi si impegna in reali percorsi di sostenibilità.

Un invito ad agire sui 17 obiettivi primari per l’ambiente dell’Agenda 2023 per uno sviluppo sostenibile, raccolto da istituzioni, imprenditori e associazioni: 50 speaker offrono il proprio contributo di contenuto all’evento, con il proposito di trasmettere informazioni, buone pratiche e indicazioni per una maggiore consapevolezza ambientale.

Un parterre di altissimo livello impegnato nel pensare le idee per il futuro e ad insegnare come rendere di fatto più green la nostra vita quotidiana.

Un giorno all’insegna dell’esortazione “Think, Change, Do”: “Pensa, cambia, fallo”, parole che scandiscono anche le 3 sessioni distinte tra talk, masterclass e applicazioni pratiche dell’impegno green.

THINK

Dopo i saluti del direttore di Elle Massimo Russo e del direttore del DIARC Michelangelo Russo, alle ore 10 cominceranno i lavori della sezione Think con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tra i 50 ospiti che parteciperanno al forum è atteso l’intervento alle 15.30 di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervistato da Myrta Merlino, giornalista e conduttrice televisiva; Marina Baldi, Ricercatrice Istituto per la BioEconomia del CNR; Marie Claire Daveu, Direttrice dello Sviluppo Sostenibile Kering; Davide Angeli, Designer e Deputy Managing Director di AMDL CIRCLE; Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale Fondazione Altagamma; Michele Pontecorvo Ricciardi, Presidente FAI Campania e Vicepresidente Ferrarelle Società Benefit; Francesca Santoro, Ocean Literacy Senior Programme Officer, Commissione Oceanografica; Ferdinando Boero, Vicepresidente di Marevivo e Presidente Fondazione Dohrn; Maria Teresa Imparato, Presidente Legambiente Campania e tanti altri.

Si parlerà di progetti per la salute del mare e degli oceani, di cibo, green economy, città del futuro, abitare sostenibile, di moda e cultura ma anche di teatro e cinema sostenibile con gli interventi alle 16.05 di Ruggero Cappuccio, Direttore artistico di Campania Teatro Festival, e alle 18.00 dell’attrice Cristiana Capotondi, intervistati da Piera Detassis, Editor at Large Cinema & Entertainment di Elle Italia.

CHANGE

Le masterclass per imparare a vivere green e sostenibile sono dedicate alle nuove app per la raccolta differenziata, all’innovativa e sostenibile pratica del foraging, e a tutte le attività che possono rendere più green le nostre scelte, da quelle della casa, dell’hotel per le nostre vacanze e persino su come realizzare un matrimonio eco-wedding.

DO

Una sezione dedicata a come creare progetti pratici green o a supportare le associazioni impegnate a portarli avanti: si parlerà molto di sostenibilità e giovani, del lavoro del FAI e di Legambiente e dei nuovi Green Heroes che stanno provando a cambiare il mondo.

Elle ha siglato numerose collaborazioni con Fondazioni e Associazioni che hanno dato il loro contributo all’iniziativa: Fondazione Altagamma, Fondazione Ferrarelle, Fondazione Symbola, Kyoto Club, Legambiente Campania, MareVivo, Premio GreenCare, Women&Technologies.

L’evento si avvale del patrocinio di FAI Campania e della collaborazione con Campania Teatro Festival. Si ringraziano per il sostegno gli sponsor Kering, Casta Diva Group, Ferrari Trento, Geldis, Johnson&Johnson MedTech Italia, Pastificio Felicetti, Tassoni, Themoirè e i partner tecnici Caffè Borbone, Ethimo, De Luca Green Design, Royal Group Hotels & Resorts.