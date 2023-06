DOVE Summer, nel 2023 “Viaggiare è rinascere”

Martedì 13 giugno, DOVE, il mensile RCS di viaggi e lifestyle diretto da Simona Tedesco, indaga le tendenze dell’estate 2023 con DOVE Summer, lo Speciale in edicola gratis con Corriere della Sera, con carta e formato del quotidiano, e con l’incontro “Viaggiare è rinascere”, alle ore 18, a Milano in Sala Buzzati e in streaming su corriere.it.

“L’estate scorsa è stata caratterizzata dalla ritrovata libertà, con viaggi all’insegna della leggerezza e del divertimento.” – spiega Simona Tedesco, direttore di DOVE – “Oggi il viaggio è ‘verso sé’, alla ricerca del benessere personale e della rigenerazione, con una nuova consapevolezza anche rispetto all’impatto ambientale delle nostre scelte.”

Una tendenza esplorata a fondo nelle 56 pagine dello Speciale DOVE SUMMER che condurrà i lettori in autentici luoghi di rinascita: dal Sarawak in Malesia al selvaggio e profondo Texas, passando anche per un ‘fuori porta’-Tokyo in Giappone.

Sostenibile e rigenerativo è anche il viaggio in bici in Normandia; così come il piacere contemplativo dell’arte, nascosta nella natura in Norvegia.

Altre culle del benessere: la Slovenia con il parco del Triglav, il lago di Bled e la valle dell’Isonzo; la Basilicata attraverso il cammino lucano; e la Val d’Ega in Alto Adige.

Alla Baronia, splendido e selvaggio angolo di Sardegna, è riservata la copertina: oasi e riserve naturali lontane dalle folle e dalla mondanità, dove perdersi tra aironi e cormorani.

Ma la rinascita passa anche attraverso gli incontri: dalle donne in Toscana, volti di una nuova accoglienza contemporanea, ai pescatori e i velisti nel Mar Adriatico tra Puglia e Albania.

Dal kite surf ai locali storici, la costa del Friuli Venezia Giulia, da Lignano a Trieste, passando per Grado, è un’autentica scoperta; ed è una novità anche l’isola di Limnos, a meno di un’ora di volo da Atene, ma lontanissima dai luoghi comuni sulla Grecia.

Tendenze e mete dell’estate 2023 saranno poi al centro dell’evento “Viaggiare è rinascere”, alle ore 18, a Milano, in Sala Buzzati (in via Balzan 3) e in diretta streaming su corriere.it.

Insieme al direttore Simona Tedesco, ne parleranno: Jake Haupert, Co-founder & Chairman di The Transformational Travel Council, in collegamento dagli Stati Uniti; Aljoša Ota, direttore Ente Sloveno per il Turismo; Paola Rizzitelli, scrittrice e Wellness Economy Strategist Consultant. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica e alcune delle voci del Grand tour delle donne in un focus sulla Toscana. Novella Varzi, Country Manger Jeep Italia. Antonio Nicoletti, direttore APT Basilicata; Mariasole Bianco, divulgatrice e presidente Worldrise Onlus; Andrea Zito, Ceo Swan Hellenic.

Chiude lo spettacolare video reportage del fotoreporter Alessandro Capoccia, che in esclusiva per DOVE, insieme al direttore Simona Tedesco, ha esplorato in navigazione l’Africa occidentale, dal Ghana al Senegal, passando per l’arcipelago Bijagos in Guinea Bissau.

Lo Speciale DOVE SUMMER, in edicola martedì 13 giugno con Corriere della Sera, è sostenuto da una campagna pubblicitaria, pianificata sui mezzi RCS.