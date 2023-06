Baulificio Italiano lancia una campagna OOH nel centro di Milano 

Due ledwall luminosi, brandizzati Baulificio Italiano, dominano la nuova sede di “The Core” il club più esclusivo del mondo sbarcato a Milano sotto la Madonnina.

Una scelta strategica quella di Baulificio Italiano, azienda padovana nella produzione di bauli e valigeria guidata tutta al femminile dalle tre sorelle Roncato, di posizionarsi in Corso Matteotti, centro del business e del lifestyle milanese, che collega Piazza San Babila al Duomo e al Quadrilatero della Moda.

L’obiettivo della campagna, di circa 124 mq totali, è di concentrare l’attenzione sul nuovo negozio, il primo nella città meneghina, aperto appena 1 anno fa.

Il monomarca, che si aggiunge ai sette negozi attivi e presenti tra il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, è posizionato nel cuore della città, in galleria San Carlo, e all’interno presenta tutte le collezioni proposte dai brand del Gruppo.

Dalla valigeria e borse business di Ciak Roncato, agli zaini e accessori per il tempo libero firmati per Esercito Italiano, fino alle creazioni artigianali made in Italy di Baulificio Italiano, come la valigia silver con angoli e maniglie in pelle, soggetto della campagna, realizzata nella lega in alluminio più leggera nel mercato della valigeria, brevetto esclusivo dell’azienda.

L’art direction della campagna è stata affidata a Fabio Cocchi di DARE STUDIO MILANO.