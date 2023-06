Online Luoghi Secrets, la piattaforma digitale che seleziona le migliori esperienze in ogni regione d’Italia

Unica come proposta, debutta sul territorio nazionale Luoghi Secrets, piattaforma esperienziale che, con una strategia dal local al global, racconta i luoghi “dove il cibo incontra l’arte e il design” attraverso contenuti e servizi fotografici pensati e realizzati su misura.

Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Sicilia Secrets sono le prime 5 regioni che fanno parte della collection di guide verticali, con una ricerca effettuabile per comune, tipo di esperienza, tag e geolocalizzazione, ideata per portare moderni viaggiatori e cacciatori di emozioni alla scoperta dei migliori luoghi fisici che rappresentano un’eccellenza, sia dal punto di vista enogastronomico che estetico-culturale.

Fondatore e Direttore Editoriale della Guida è Lavinia Colonna Preti, imprenditrice, fotografa e creativa, con 25 anni d’esperienza nel campo della comunicazione internazionale, che ha voluto creare un “luogo” ove, come racconta: “potessero essere valorizzate le bellezze d’Italia, mantenendo l’identità peculiare di ogni singola regione e andando a rivelare sia le migliori location delle capitali turistiche in modo non convenzionale, sia quelle situate in piccoli comuni che spesso non trovano una voce autorevole per essere raccontate”. Luoghi “segreti” dunque.

Tutti gli indirizzi vengono selezionati attraverso le persone del luogo, i “locali” che conoscono il territorio, e raccontati attraverso una narrazione in doppia lingua, italiano e inglese, diversificata per ogni canale in cui è presente la piattaforma: Web, Instagram, Facebook, LinkedIn e la Google Web App.



Ristoranti, bistro e cantine segrete dove le cose buone di una volta incontrano sapori nuovi, hotel e dimore storiche punto di riferimento dell’ospitalità internazionale, sino a musei e atelier di artigianalità artistica che custodiscono opere d’arte e prodotti unici al mondo.

Luoghi che uniscono gusto e bellezza, votati alla qualità con una ricercatezza del dettaglio che diventa uno stile, prediligendo ambienti tipici del territorio ma di respiro internazionale. Per la prima volta in una guida, viene infatti, valutata la qualità estetica, oltre a quella eno-gastronomica e artistica.

Una sorta di “club” della bellezza, dunque, in cui si può solo venire scelti dal team Secrets che visita personalmente ogni luogo raccontato, per verificare che l’esperienza sia coerente con i valori del brand.

Quell’impalpabile fattore “S” che fa la differenza tra un’emozione da ricordare e una semplice pausa o vacanza, tra un luogo di tendenza e uno turistico.

Luoghi Secrets prevede la creazione di ulteriori portali verticali in tutte le principali regioni d’Italia entro i prossimi due anni, con l’obiettivo di diventare uno dei maggiori player nazionali nel segmento del turismo esperienziale lifestyle a target alto.