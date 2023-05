I tesori della Sardegna nel nuovo monografico di Bell’Italia  

BELL’ITALIA, il mensile Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot, presenta il nuovo numero speciale ESTATE IN SARDEGNA in regalo con Corriere della Sera martedì 6 giugno, in edicola e in digital edition, un appuntamento imperdibile dal 1993 per scoprire un’isola unica per bellezza dei paesaggi, testimonianze di antiche civiltà e specialità gastronomiche.

“Arriva l’estate e torna il consueto appuntamento di Bell’Italia con la Sardegna, l’isola delle vacanze che riserva continue sorprese a chi ha voglia di scoprirla, facendosi guidare dai nostri consigli.” – spiega la direttrice Emanuela Rosa-Clot – “I tratti di costa più belli e meno noti, le passeggiate nell’entroterra ancora selvaggio, le aree archeologiche che custodiscono memorie antichissime, le chiese dove l’arte conserva ancora l’originaria missione di accompagnare la devozione. E il patrimonio di tradizioni e sapori unici.”

Le 224 pagine del nuovo numero di ESTATE IN SARDEGNA, ricche di splendide fotografie, accompagnano i lettori alla scoperta dell’anima più autentica dell’isola, tra spiagge da sogno, colori caraibici, calette meravigliose e itinerari sorprendenti nell’entroterra.

Un viaggio che tocca tutte le sfumature di un patrimonio culturale e paesaggistico straordinario.

Nel Sulcis, dalle isole di Sant’Antioco e San Pietro al sito di Su Zurfuru che racconta l’epopea mineraria di quelle terre.

A Cagliari, tra antichissime memorie e un nuovo parco urbano, e nel suo territorio, dove si possono incontrare animali unici come il cervo sardo, il cui bramito echeggia nelle foreste protette di Gutturu Mannu.

In Ogliastra per un bagno tra le risorgive d’acqua dolce nel mare della spiaggia delle Sorgenti e per il trekking che porta ai lecci centenari di Erbelathori.

Nel Sinis, sull’altopiano che guarda il mare dell’Oasi di Seu e tra le scenografie western del borgo di San Salvatore.

Nel Sassarese, dove il misterioso altare rupestre di Santo Stefano è stato testimone di riti antichissimi, e dove i murales del paese di Tinnura raccontano storie, tradizioni e antichi mestieri.

In Gallura, per la vivace vita culturale di Olbia e per le cale ritagliate tra porfidi e graniti.

L’anima dell’isola è protagonista anche di ampi reportage. La fotografa milanese Valentina Tamborra ha incontrato a Seui, in Barbagia, un’associazione che mantiene in vita la tradizione delle antiche maschere zoomorfe del Carnevale S’Urtzu e Sa Mamulada. Antonio Saba, maestro sardo della staged photography, ha ricostruito un rito primordiale in una grotta del Supramonte con una piramide umana che si protende verso l’unico raggio di luce che vi penetra.

A ciascun itinerario è dedicata una scheda dettagliata con descrizioni, indirizzi e tante informazioni pratiche per visitare le località descritte e per degustare le specialità gastronomiche dei diversi territori.

Grazie ai Qr code presenti nelle pagine è possibile avere sempre a disposizione su smartphone e tablet tutti i contenuti proposti negli itinerari.

“La monografia dedicata alla Sardegna rappresenta un appuntamento imprescindibile dal 1993 per i lettori e per il mercato pubblicitario.” – commenta Uberto Fornara, amministratore delegato di CairoRcs Media – “I prestigiosi brand del settore travel, che hanno confermato anche quest’anno la propria presenza, ci accompagnano dall’inizio dell’anno in un andamento positivo dell’intero Sistema Bell’Italia, che oltre al mensile include i monografici, le guide, l’agenda, il calendario, l’account Instagram @bellitalia_magazine e la trasmissione televisiva “Bell’Italia in viaggio” in onda su La7”.

Il viaggio continua anche sul seguitissimo account Instagram @bellitalia_magazine, che ha raggiunto i 200.000 follower, una grande community di amanti del Belpaese in continua espansione.

Si possono trovare approfondimenti, spunti e curiosità oltre alle preziose testimonianze delle persone che contribuiscono a comporre il racconto delle mille meraviglie d’Italia.

“Bell’Italia. In viaggio”, il programma nato in sinergia tra La7 e Bell’Italia che racconta le bellezze del nostro Paese e le sue eccellenze artistiche e culturali, torna in onda per la terza stagione estiva la domenica alle ore 14 a partire dall’11 giugno: due puntate saranno dedicate alla Sardegna il 9 e il 16 luglio.

Con una tiratura di 210.000 copie ESTATE IN SARDEGNA sarà in edicola martedì 6 giugno in regalo con Corriere della Sera e in digital edition nell’app del quotidiano e successivamente, fino a fine luglio, in vendita da solo a 6.20 euro. Campagna stampa sul Corriere della Sera e sui periodici Cairo Editore.