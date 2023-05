San Felice rinnova la sua brand identity 

San Felice, azienda vitivinicola toscana e struttura alberghiera a cinque stelle di proprietà del Gruppo Allianz, inaugura un percorso di innovazione volto alla creazione e al lancio di una nuova strategia ed identità di marca.

Il percorso è iniziato nel 2021 quando si è pensato di sviluppare un’offerta ricettiva e di prodotto orientata ad un’esperienza più ampia, in grado di coinvolgere l’ospite dell’albergo ed il cliente della cantina vitivinicola in una sinergia unica, ispirata dalla natura circostante al resort, che si estende su circa 685 ettari fra vigneti, uliveti e boschi.

Da un primo lavoro di analisi sulle peculiarità di San Felice è emersa da subito la storica capacità dell’azienda di accogliere l’innovazione e la sperimentazione; basti pensare al 1968 quando con il Vigorello ideò il primo vino Supertuscan del Chianti Classico o quando, alla fine degli anni 80, ebbe la felice intuizione di trasformare un antico Borgo medievale nel primo albergo diffuso della Toscana.

Da qui è iniziato il percorso di definizione dei valori intrinseci della marca (come l’autenticità ricercata, la sostenibilità, la ricerca dell’eccellenza) e la strategia di posizionamento nel mercato del lusso di alta gamma.

A completamento del percorso si è resa necessaria una nuova identità visiva capace di interpretare al meglio il sistema valoriale della marca.

È nato quindi un segno grafico iconico, dal tratto leggero ma identitario, contemporaneo ma rispettoso della radice classica del luogo.

Il nuovo logo, realizzato dall’agenzia creativa internazionale Landor & Fitch, rappresenta un centro, idealmente la piazza dell’antico Borgo medievale, risalente al 714 a.d., che si apre verso l’esterno; un luogo raccolto ma allo stesso tempo ampio, diffuso, dove le persone possono ritrovarsi e creare una connessione fra loro e lo spazio, in un’esperienza multisensoriale.

Il segno rappresenta quindi la strategia di marca, esprimendo una naturale connessione e interazione fra le due aree di business, quella del vino e quella del resort stellato.

Un progetto innovativo per affrontare le sfide del futuro mettendo al centro i valori del Gruppo e la persona, e che esprima in modo completo il potenziale dell’azienda.

Ne è sostenitore Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A: “San Felice ha realizzato risultati di business eccellenti negli anni, sia nel vino che nell’hotellerie, ricevendo autorevoli riconoscimenti in Italia e all’estero. Al tempo stesso, ha contribuito attivamente allo sviluppo della comunità in cui opera, supportando importanti progetti sociali e di filantropia della nostra Fondazione, come Impariamo dall’Eccellenza, l’Orto e l’Aia Felice, iniziative inclusive di avviamento professionale nei campi dell’hotellerie e dell’agricoltura sociale di cui siamo particolarmente orgogliosi”.

Una visione portata avanti da Mario Cuccia, Presidente di San Felice, e dal Team che lo affianca: “Per le nostre caratteristiche aziendali e dei settori in cui operiamo – nell’alberghiero e nella ristorazione con Borgo San Felice, nel vitivinicolo nelle tenute della stessa San Felice (Chianti Classico), di Campogiovanni (Montalcino) e di Bell’Aja (Bolgheri) – non possiamo che guardare sempre avanti esempre prodotti e servizi autentici e di alta qualità”.

La nuova identità visiva di San Felice si esprime nel sito e nell’immagine coordinata del brand: dalla stationary, alla segnaletica e a tutti i materiali di comunicazione interna ed esterna. Il nuovo sito ha l’obiettivo di esprimere appieno la nuova architettura di marca e diventa manifesto dello storytelling dell’azienda.

In uno scenario internazionale in costante evoluzione, San Felice si apre ad una nuova fase della sua storia in cui liberare appieno il suo potenziale come azienda leader nel settore alberghiero di lusso e della viticultura di alto livello, forte di una solida identità e di una strategia di crescita ambiziosa e concreta.