“Mosaici di Meravigghia”, il vodcast di Birra Messina per scoprire le storie straordinarie di siciliani autentici

“Se guardi bene, siamo tutti fatti di tanti momenti, luoghi e storie diverse. Se guardi bene, siamo tutti mosaici di meravigghia: persone da scoprire un pezzo alla volta”.

Con queste parole Colapesce Dimartino aprono la conduzione di “Mosaici di Meravigghia”, il primo vodcast prodotto da Birra Messina che dà voce alle storie straordinarie di 5 personaggi siciliani che, grazie alle loro passioni e alle loro radici identitarie, hanno saputo tracciare un segno distintivo nel mondo del cinema, della musica, dell’arte e della moda.

Dopo l’evento iconico del “Bar Meravigghia” che ha debuttato nel weekend conclusivo della Milano Design Week 2023 – cornice dell’inedito vodcast – Birra Messina continua a rendere omaggio alla Sicilia con l’obiettivo di far riscoprire il significato di “meraviglia”, e lo fa attraverso il racconto di storie siciliane autentiche.

Ed è proprio da questo concetto che nasce la volontà di Birra Messina di creare “Mosaici di Meravigghia”, un vodcast che vede come protagonisti Colapesce Dimartino nelle vesti di conduttori, insieme a 5 ospiti d’eccezione: l’attrice Miriam Leone, la cantautrice Levante, lo stilista Marco De Vincenzo e gli artisti siciliani Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni, che hanno realizzato i nuovi bicchieri in edizione limitata di Birra Messina ispirandosi al Barocco di Noto e alle Pigne di Santo Stefano di Camastra.

Un format spontaneo, come solo una chiacchierata tra amici sa essere: è così che il duo siciliano – sorseggiando una Birra Messina Cristalli di Sale – esplora i tasselli che compongono il “mosaico di meravigghia” dei loro ospiti, per guidare le persone alla scoperta dei luoghi, degli avvenimenti e dei momenti più significativi che hanno caratterizzato le loro vite, chiedendo cosa rappresenta per loro la meraviglia.

Per ispirare le persone a godere della ricchezza delle esperienze, dei momenti e degli incontri… che diventano meraviglia da vivere!

E se per Miriam Leone la meraviglia è come uno dei nostri sensi, qualcosa che non finisce mai perché c’è sempre quel moto sorprendente verso ciò che è in grado di meravigliarci; per Levante il suo “mosaico di meravigghia” è fatto principalmente di emozioni, indissolubilmente legate alle passioni e alle tappe più importanti che hanno caratterizzato il suo percorso.

Il tassello principale del “mosaico di meravigghia” di Marco De Vincenzo è invece la creatività, che è stata e continua ad essere una salvezza in qualunque fase della sua vita, perché è quella qualità che ci appartiene e che nessuno ci porterà mai via.

Infine, per Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni meravigliarsi è la componente principale della vita, senza la quale, non si andrebbe avanti. Per loro rappresenta il motore fondamentale per continuare ad esprimersi al meglio, in qualità di artisti, crescere e sognare.

L’ideazione e la produzione del progetto sono state realizzate in collaborazione con We Are Social.