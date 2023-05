Le eccellenze Made in Italy siciliane protagoniste di Linea Verde Discovery

Andrà in onda il 27 maggio su RAI 1, alle ore 11:25, “Linea Verde Discovery – La Terra dell’Etna”, il branded content di Rai Pubblicità, creato insieme ad Amazon, dedicato al racconto itinerante delle eccellenze siciliane del Made in Italy, alla scoperta delle tipicità locali, della cucina regionale e dell’artigianato locale.

Sarà Fabio Gallo ad accompagnare i telespettatori nel viaggio lungo tutta la Sicilia, tra Catania sotterranea, le Salinelle di Paternò, il Ponte dei Saraceni che unisce la Provincia di Catania a quella di Enna, fino alle spettacolari Gole dell’Alcantara e al Teatro Antico di Taormina.

Protagonisti di ogni tappa, tra siti naturali e architettonici rappresentativi della storia siciliana, saranno anche sei imprenditrici e imprenditori del territorio, che racconteranno la storia delle loro aziende, dalle più tradizionali, come la produzione delle ceramiche di Caltagirone di CEAR Ceramiche, alle più singolari, come la “lombricoltura” di Biotica.

Ad essere intervistati saranno anche i rappresentanti di Aperitivo Siciliano, azienda che raccoglie le eccellenze enogastronomiche di una rete selezionata di produttori siciliani; Damiano Organic, azienda agricola biologica specializzata nella produzione di frutta secca; Cuore Lavico, che dalla pietra lavica ricava piastre per la panificazione e come base per grigliare, e Sciara – La Terra del Pistacchio, specializzata nella produzione di deliziosi derivati del pistacchio, come creme spalmabili e pesti, insieme a svariate tipologie di frutta.

A chiudere il servizio sarà una breve intervista a Stefano Lo Savio, Responsabile per le Strategie di Internazionalizzazione del sistema economico presso la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina, sull’importanza dell’export e del digitale come volano per l’economia italiana.

A unire queste storie non sarà solo il valore dell’eccellenza e della qualità “Made in Sicily”, ma anche il digitale come opportunità che ha consentito loro di crescere e di sviluppare la loro offerta, uscendo dai confini dell’isola e raggiungendo un pubblico internazionale.

Lo speciale rientra infatti in un più ampio progetto di comunicazione dei “Made in Italy Days” di Amazon, una iniziativa che prevede l’apertura di una speciale finestra promozionale dedicata ai clienti di tutti i Paesi coinvolti che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno inclusi, in concomitanza con le celebrazioni della Festa della Repubblica.

Al progetto di branded content sarà affiancato inoltre anche uno spot per promuovere l’iniziativa.

Il lancio dell’iniziativa si è tenuto lo scorso 19 maggio in occasione delle “Giornate del Made in Italy Digitale” presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a Roma, con la partecipazione del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di Matteo Zoppas, Presidente di ICE Agenzia, di Mariangela Marseglia, Vicepresidente e Country Manager Amazon Italia e Spagna e di Anna Bortolussi, General Manager Brand Owner and Seller Success, Amazon EU.

Presenti anche 4 rappresentanti di PMI lungo tutto lo stivale – la siciliana Cear Ceramiche, la calabrese Valle del Crati; la marchigiana Omada Design e la laziale Mr Moris che hanno raccontato la propria esperienza di vendita attraverso il negozio online di Amazon.

La vetrina Made in Italy è stata lanciata da Amazon nel 2015 per divulgare lo stile e la qualità della manifattura italiana e permettere agli artigiani e alle piccole e medie imprese che vendono sul suo store di affacciarsi a un pubblico internazionale.

Oggi, la vetrina è presente negli 11 paesi sopraelencati e vanta su Amazon.it 17 percorsi regionali dedicati alle eccellenze locali che vanno da Nord a Sud, con oltre 1 milione di prodotti disponibili, frutto del lavoro di eccellenza di più di 5.500 artigiani e PMI che esportano oltre i confini nazionali.