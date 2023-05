Lega Serie B: la Supercoppa Primavera 2 in live streaming genera oltre 25.000 spettatori globali

In occasione della partita Genoa-Lazio del 18 maggio scorso, finale della Supercoppa Primavera 2, la Lega B ha testato per la prima volta la piattaforma di trasmissione in diretta streaming della partita, consentendo agli appassionati di calcio di seguire live le due squadre giovanili attraverso un nuovo ambiente online dedicato.

Ai risultati sportivi che hanno visto la squadra della Lazio premiata con la Supercoppa Primavera 2, si aggiungono i risultati della distribuzione su web e social media: la diretta streaming trasmessa sul sito ufficiale Highlights Serie B, visibile anche tramite il canale ufficiale Facebook di Lega B, ha ottenuto oltre 25.000 visualizzazioni da altrettanti spettatori collegati dall’Italia ma anche da Paesi europei come Spagna e Olanda, da oltreoceano in Argentina e Stati Uniti, e dall’Inghilterra.

La sfida che la Lega Nazionale Professionisti Serie B, insieme a Genoa CFC, ha voluto e saputo cogliere con successo è stata incrementare la visibilità delle squadre giovanili, rendendo più accessibile e diffusa la visione delle partite di calcio grazie alla tecnologia avanzata disponibile oggi sul mercato.

Lega B ha realizzato questa sperimentazione insieme al partner tecnologico Veedly by Azerion, con cui punta a sviluppare ulteriormente il sistema di live streaming nel prossimo futuro, e grazie alla collaborazione di Genoa CFC.

“La Lega Serie B – sottolinea il presidente Mauro Balata – è da sempre attenta al calcio giovanile che rappresenta la prima e più importante mission aziendale. Anche per questo, per promuovere il movimento in tutto il mondo, abbiamo investito per riservargli una piattaforma tecnologica dedicata, fruibile online da ogni dispositivo e ad accesso gratuito”.

Marco Valenti, CO-Founder di Veedly by Azerion ha precisato “Siamo entusiasti di aver supportato Lega B in questa iniziativa, come tech company la nostra mission è proprio quella di supportare le Leghe sportive nelle loro iniziative, affiancandole nei loro percorsi di innovazione orientati a renderle delle media company digitali a tutti gli effetti. La piattaforma di Live Streaming appena testata ne è un chiaro esempio”.