Gruppo 24 ORE in campo con un ricco programma per il Festival dell’Economia di Trento

Il Gruppo 24 ORE scende in campo con tutta la sua capacità di produzione informativa e copertura editoriale per affiancare al già ricco programma del Festival dell’Economia di Trento un’offerta di approfondimento dei temi del palinsesto, ampliando anche il dialogo e il confronto con il pubblico.

Le giornate di Festival saranno infatti lo spunto per dar vita non solo a una serie di edizioni speciali del quotidiano con uno speciale inserto dedicato dal 26 al 30 maggio che garantirà una massima copertura dell’evento, ma fondamentali saranno anche le piattaforme digitali e i canali social del Gruppo, che ‘esploderanno’ i temi attraverso il live, lo speciale online e gli appuntamenti su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok.

LA COPERTURA DEL QUOTIDIANO

A partire da venerdì 26 maggio Il Sole 24 Ore implementerà la sua foliazione ogni giorno con un intero inserto dedicato a tutti gli approfondimenti sul Festival dell’economia di Trento: sono gli speciali del quotidiano, a cura delle redazioni del Sole 24 Ore che venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio e infine martedì 30 maggio racconteranno la cronaca del Festival, i contenuti e le riflessioni emerse dai talk, dalle interviste e dagli eventi diffusi in tutta la città.

Il sito seguirà tutti i giorni la manifestazione con un live ad hoc e contributi multimediali. La copertura in tempo reale verrà accompagnata da alcuni momenti in diretta video, da reportage dei momenti salienti e da interviste ai protagonisti del Festival.

Online l’appuntamento in particolare sarà arricchito con uno speciale dedicato ai principali appuntamenti in palinsesto e agli aggiornamenti sugli eventi, notizie e approfondimenti. Per seguirlo basterà accedere al link: s24ore.it/speciale-fde. A curare il tutto la redazione multimediale che alimenterà quotidianamente anche le piattaforme digitali e i canali social del Sole 24 Ore.

A proposito dell’edizione digitale del Sole 24 Ore, durante i quattro giorni presso tutte le location e nei principali hotel della città sarà possibile accedere gratuitamente all’edizione digitale del quotidiano del giorno inquadrando un apposito QR-Code presente nel materiale promozionale che sarà distribuito in queste sedi.

Il sostegno del quotidiano ai temi del Festival assumerà in questi giorni anche la forma del ‘commento dal vivo’, un modo diverso e più diretto di avvicinare il pubblico al mondo dell’informazione economica. La storica edicola Pedrolli in via Galilei, attiva a Trento fin dal 1955 e che per l’occasione verrà ribrandizzata Sole 24 Ore diventerà infatti la location ideale per commentare dal vivo tutte le mattine da venerdì a domenica – insieme ai vicedirettori del Sole 24 Ore – le notizie più importanti del giorno, in un dialogo diretto e continuo con il pubblico.

Sempre a proposito di edicole e di giornale,le attività di comunicazione che il Gruppo 24 ORE metterà in campo continueranno con la vendita congiunta in tutte le edicole della regione del Quotidiano in abbinata alle testate locali in lingua italiana del Gruppo Athesia (“l’Adige” e “Il Nuovo Trentino” in provincia di Trento e “Alto Adige” in provincia di Bolzano) il 26 e il 27 maggio; infine una iniziativa di promozione speciale del Quotidiano a 0,50 euro sia per la domenica 28 maggio che per le due domeniche successive al Festival.

FUORIFESTIVAL. GLI APPUNTAMENTI FIRMATI ‘SOLE 24 ORE’

Tanti anche gli appuntamenti del Festival e FuoriFestival promossi dai nuovi format digitali del Sole 24 Ore e dagli inserti storici.

Quest’anno fin dal primo giorno di Festival Il Sole 24 Ore lancia “Professione Social”, il modello di incontri che uniscono pubblico e opinion leader del mondo social che hanno saputo coniugare le loro passioni con il lavoro, creando opportunità prima impensabili. L’incontro di apertura sarà il 25 maggio con l’avvocato Marisa Marrafino, Riccardo Pirrone, pubblicitario e CEO di Kirweb e Massimiliano Allievi, commercialista molto attivo e noto sui social.

Sulla stessa linea il live di “Stories di successo”, il format che racconta storie di creators e nuovi imprenditori digitali, in programma il 26 maggio con le voci-esperienze di Marco Cioni e Matteo Bruno di Slim Dogs, con il racconto dell’esperienza personale di successo di Norma Cerletti, insegnante di inglese founder di Norma’s Teaching srl, e molti altri. Da un’intuizione nasce una realtà imprenditoriale che può diventare modello di business.

Il 26 maggio partirà anche la nuova tappa 2023 anche per “Young Finance – School Tour”, il percorso di educazione finanziaria del Sole 24 Ore per i ragazzi delle scuole secondarie, che coinvolge talent con un forte seguito ed engagement su Youtube, come Elia Bombardelli e Gianluigi Ballarani, per parlare della sfida dell’economia del presente e del futuro.

Domenica 28 maggio invece si andrà alla scoperta del data journalism e delle nuove professionalità richieste con Gianluca Daluiso, Francesco Brocca e Giulia Scuffietti di Cose Non Cose e i coordinatori di Lab24, la sezione di data & visual information del Sole 24 Ore.

Appuntamento speciale, sempre domenica 28 maggio, con il racconto dell’economia della cultura della Domenica, l’inserto culturale del Sole 24 Ore che proprio quest’anno celebra a Trento il traguardo dei 40 anni di storia in un talk con i collaboratori storici dell’inserto. Il talk sarà anche l’occasione per lanciare la seconda edizione del Premio letterario di saggistica economica e sociale del Sole 24 Ore.

Valentina Magri, vincitrice della prima edizione insieme al coautore Francesco Pastore con il libro “Gioventù bloccata”, sarà a Trento all’interno del programma degli “Incontri con l’autore”.

Non mancheranno panel dedicati al mondo dell’Arte e della Cultura, a partire dal futuro del design, con l’architetto e designer Stefano Giovannoni, e i talk di HTSI a cura di Nicoletta Polla Mattiot che darà voce all’Economia della Bellezza incontrando professionisti del mondo del made in Italy. E sempre con HTSI le speciali interviste one-to-one con personaggi del mondo dello spettacolo: Sabato 27 maggio l’incontro con Luca Zingaretti che racconterà l’esperienza di produttore creativo tra film, teatro, cartone animato, serie tv. Domenica 28 maggio l’incontro con Miriam Leone che racconterà l’impegno professionale e la trasversalità dei media, dalla tv al cinema ai social.

I LIBRI DEL SOLE 24 ORE

Ricchissima è l’offerta di libri che verranno pubblicati dal Sole 24 Ore in occasione del Festival e che proprio in questa quattro-giorni di kermesse saranno presentati ai lettori. Tornano infatti gli “Incontri con l’autore” in diversi punti della città: oltre 30 presentazioni in collaborazione con Bompiani, Feltrinelli, Garzanti, il Mulino, Mondadori e Rizzoli che porteranno a Trento le loro firme al fianco degli appuntamenti curati dalle edizioni Il Sole 24 Ore, 24 ORE Cultura e 24 ORE Professionale.

Numerosi gli autori coinvolti che già dal primo giorno, 25 maggio, dialogheranno con le redazioni del Sole 24 Ore durante gli “Incontri con l’autore”, affrontando tutte le tematiche presenti nel catalogo di libri a marchio Il Sole 24 Ore.

Si va dall’educazione finanziaria con “La paghetta perfetta” di Emanuela Rinaldi, Mauro Meazza e Debora Rosciani e “L’investitore consapevole” di Rinaldo Sassi e Paolo Bosani, al lavoro con “Il lavoro del lavoro” di Alberto Orioli e Aldo Bottini e “C(u)ore Business” di Riccarda Zezza.

Non mancano titoli che affrontano la questione femminile, con “Vino, donne e leadership” di Barbara Sgarzi e “Ho detto no” di Chiara Di Cristofaro e Simona Rossitto, la geopolitica con “Terre di mezzo” di Adriana Castagnoli e la sociologia con “La società liquida” di Thomas Leoncini.

Tanti i titoli legati all’innovazione digitale con “Il codice del futuro. La carta europea dei diritti digitali” di Luca De Biase e Roberto Viola, “L’intelligenza artificiale non esiste” di Fabio Ferrari e “NFT, blockchain, Metaverso” di Frank Pagano e Pierangelo Soldavini.

Per finire, i vicedirettori del Sole 24 Ore presenteranno in anteprima “Capire l’economia (e non solo) con Il Sole 24 Ore”. Il volume, frutto di un lavoro corale di tutte le redazioni del Sole 24 Ore, è un progetto di divulgazione multimediale attraverso tutte le sue estensioni digitali e rappresenta la porta d’ingresso al mondo del Sole 24 Ore e al racconto che ogni giorno vede l’attualità spiegata attraverso le sue sfide e interconnessioni con l’economia, l’innovazione, la sostenibilità. Sarà presentato dai vicedirettori del Sole 24 Ore Daniele Bellasio, Jean Marie Del Bo e Alberto Orioli con il curatore del libro Mauro Meazza.

Nelle attività del Fuori Festival saranno coinvolti tutti i mezzi del Gruppo 24 ORE, e in particolare Radio 24 trasmetterà in diretta da Piazza Cesare Battisti una selezione dei programmi del palinsesto, creando occasioni di incontro dal vivo tra il pubblico e i suoi conduttori, svelando le emozioni della radio live e del dietro le quinte. Inoltre, l’agenzia di stampa Il Sole 24 Ore – Radiocor darà copertura in tempo reale di tutti gli appuntamenti della manifestazione.

L’iniziativa è sostenuta da una campagna di comunicazione carta, digital e social pianificata sui media del Gruppo 24 ORE.

Sul sito festivaleconomia.it è disponibile il programma della quattro giorni del Festival dove poter consultare la presenza di tutti i relatori che interverranno.