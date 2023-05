Alle 1.04 della notte tra il 26 e il 27 maggio 1993 un’autobomba esplode in via dei Georgofili a Firenze, sotto la Torre dei Pulci, nei pressi della Galleria degli Uffizi, uccidendo cinque persone, Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, le figlie Nadia di 9 anni e la sorellina Caterina di 50 giorni, e lo studente Dario Capolicchio. Nell’attentato restano ferite 38 persone e il patrimonio storico-artistico gravemente danneggiato.

A trent’anni dalla strage commessa dalla mafia terrorista per piegare lo Stato e costringerlo a scendere a patti sulle leggi sui pentiti e il carcere duro, La Nazione fa rivivere nel libro ‘‘Georgofili – Le voci, i volti, il dolore a trent’anni dalla strage’ quei drammatici attimi, attraverso il racconto dei suoi giornalisti impegnati sul campo, il ricordo dei testimoni, le interviste a magistrati e investigatori che condussero le indagini. Il libro è completato dal contributo del procuratore aggiunto Luca Tescaroli, coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Firenze, attualmente impegnata nelle indagini sul secondo livello.

Il volume è corredato di foto storiche e degli atti delle inchieste che hanno portato a scoprire mandanti e esecutori delle stragi in Continente. Soltanto uno, di quei condannati, mancava all’appello: il superlatitante Matteo Messina Denaro. Nel gennaio scorso è stato arrestato: l’operazione che ha consentito la sua cattura è stata chiamata Tramonto, come l’ultima poesia scritta da Nadia.

Oggi, lunedì 22 maggio, alle 15.30 La Nazione, in collaborazione con l’Accademia dei Georgofili, presenterà il libro ‘‘Georgofili – Le voci, i volti, il dolore a trent’anni dalla strage’, a cura di Erika Pontini e Stefano Brogioni e realizzato con il contributo di Fondazione Cr Firenze e Coop.Fi, che sarà distribuito il 26 in omaggio in edicola a tutti lettori del quotidiano.

All’incontro interverranno Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente dell’Accademia dei Georgofili Massimo Vicenzini, il presidente della Fondazione Cr Firenze Luigi Salvadori e il responsabile relazioni esterne di Coop.Fi Claudio Vanni.