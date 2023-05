Nuove nomine in IPG Health

IPG Health, il network internazionale di comunicazione e marketing healthcare leader a livello mondiale, potenzia la sua presenza europea con il lancio di FCB Health Vybe e il rebranding di McCann Health Italy in McCann Health Boot.

Nata da una partnership strategica di affiliazione, la nuova agenzia offrirà un’ampia gamma di servizi e sarà guidata da Andrea Tessarin in qualità di Managing Director.

Andrea Tessarin e Alessio Carli

McCann Health Boot sarà sotto la direzione di Alessio Carli in qualità di Managing Director, che amplia il suo ruolo come Presidente di IPG Health Italy.

Entrambe le agenzie riporteranno ad Alessio Carli, che si avvarrà della collaborazione di un consolidato leadership team dedicato allo sviluppo di sinergie, crescita e allineamento con il network IPG Health in Europa e nel mondo.

“Siamo determinati ad accelerare i progressi del settore health per sempre e per tutti, perché la salute riguarda ognuno di noi”, afferma Alessio Carli. “Diffondere una comunicazione affidabile, basata sulle evidenze, è una responsabilità per tutti noi. Collaboriamo con i nostri clienti, gli operatori sanitari e le istituzioni per un obiettivo comune: promuovere la salute nella vita delle persone. Le nostre due agenzie italiane lavoreranno per unire scienza e creatività, intensificare l’efficacia della comunicazione, sfidare le convenzioni e diffondere verità rivoluzionarie. Ogni giorno portiamo in vita idee creative guidate dalla scienza, a misura di ogni stakeholder del settore sanitario e adatte a un ecosistema omnicanale”.