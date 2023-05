Torna “Pianeta 2030”, l’evento sul cambiamento climatico e la sostenibilità di Corriere della Sera

Lunedì 5 giugno torna a Milano Pianeta 2030, il grande evento sul cambiamento climatico e la sostenibilità di Corriere della Sera che, per il quarto anno, celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente con una non stop per riflettere sullo stato di salute e sulle prospettive del nostro pianeta, con autorevoli esperti e divulgatori scientifici.

Corriere della Sera, che anche quest’anno su carta, in digital edition e nella home page di corriere.it si presenterà nella speciale edizione verde e per l’occasione sarà distribuito anche nelle principali piazze italiane, dedicherà gli incontri della mattinata alle scuole milanesi, dove studenti e giornalisti del quotidiano si confronteranno, a partire dai dati emersi dalla rilevazione sulla sensibilità dei ragazzi dai 14 ai 24 anni sui temi ambientali, realizzata da Ipsos per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Nel pomeriggio, l’appuntamento con Corriere della Sera sarà al Museo di Storia Naturale, in corso Venezia 55 a Milano, e in streaming su corriere.it e sui social della testata, dove i lettori potranno contribuire con l’hashtag ufficiale #Pianeta2030.

Una non stopdi testimonianze aperta da Barbara Stefanelli e Daniele Manca, vicedirettrice vicaria e vicedirettore di Corriere della Sera, e introdotta da una performance di N.A.I.P. che sarà il fil rouge sonoro all’intera manifestazione.

Sul palco di Pianeta 2030 si avvicenderanno numerose personalità italiane e internazionali, esperti nel campo della natura, dell’ambiente e della scienza, tra i quali: i divulgatori Adrian Fartade, Serena Giacomin, Gabriella Greison, Stefano Mancuso, Linda Raimondo, Vincenzo Venuto; gli esploratori Hervé Barmasse e Alex Bellini, il navigatore Giovanni Soldini, l’astronauta Anthea Comellini, l’attrice Nicole Rossi. Gli scrittori Bernardine Evaristo e Amitav Ghosh, intervistati dai giornalisti di Corriere della Sera Roberta Scorranese e Edoardo Vigna, caporedattore responsabile di Pianeta 2030.

Un ricco palinsesto per fare un punto su temi come siccità e surriscaldamento globale e guardare al futuro del pianeta, tra crisi climatica, energia e mobilità, trattamento dei rifiuti, biodiversità e agricoltura, finanza sostenibile ed economia circolare, che si concluderà con il grande spettacolo serale di Marco Paolini e Telmo Pievani dal titolo “RIVALI racconti per La Fabbrica del Mondo”, con il patrocinio del Comune di Milano, al Civico Planetario “Ulrico Hoepli”, in corso Venezia 57.

La partecipazione a Pianeta 2030 è libera e gratuita fino a esaurimento posti. Per lo spettacolo serale è richiesta prenotazione obbligatoria. Il programma completo e la modalità di iscrizione saranno disponibili sul sito.

L’edizione 2023 di Pianeta 2030 vede la collaborazione di numerosi e importanti aziende che partecipano attivamente all’evento: Edison ed Eni in qualità di main partner; A2A, Banca Ifis, Conai, Ferrovie dello Stato, Gruppo Cap e Rekeep come premium partner e Agos, L’Oréal Italia e Terna partner. RDS è media partner.

L’informazione di Corriere della Sera su queste importanti tematiche prosegue tutto l’anno: in edicola e in digital edition con l’inserto mensile Pianeta 2030; online, su corriere.it nella sezione dedicata pianeta2030.corriere.it eattraverso gli account social; con la newsletter settimanale Clima e ambiente, ricca di notizie e riflessioni.