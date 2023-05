“Qui Futuro”, il podcast sull’Italia della transizione energetica 

L’Italia è un paese capace di coniugare la propria ricchezza storica e culturale con l’innovazione per creare un futuro energetico sostenibile, in cui fonti rinnovabili, digitalizzazione delle reti e mobilità elettrica concorrano a sviluppare tutte le potenzialità della transizione energetica

Un percorso raccontato in prima persona da Federico Taddia, giornalista, scrittore e appassionato di ambiente e tematiche giovanili, nel podcast “Qui Futuro“, prodotto da Chora Media per il Gruppo Enel.

In 4 puntate da 20 minuti circa vengono presentate le principali iniziative del Gruppo Enel in Italia e nel resto del mondo, attraverso le voci di esperti del settore energetico, le esperienze di persone direttamente coinvolte e la voce dell’autore stesso, partito alla scoperta di quei luoghi in cui il Gruppo Enel sta costruendo il futuro dell’energia.

Il viaggio prende il via a Larderello, in Toscana, nella prima centrale geotermica della storia e in Cile nella centrale geotermica dell’altopiano del deserto di Atacama, si sposta a Roma, per parlare di un nuovo progetto in cui l’inclusività sociale si unisce alla mobilità elettrica e arriva a Santiago, capitale del Cile, dove ad oggi la flotta di autobus elettrici conta più di 1.500 unità.

Il percorso continua poi a Catania, sede della Gigafactory 3SUN oggi pronta a divenire la più grande fabbrica europea per la produzione di moduli fotovoltaici bifacciali ad elevate prestazioni. Il progetto sarà raccontato in dialogo con quello del parco solare Aurora, in Minnesota, il primo impianto dual-use: modello innovativo che unisce la produzione di energia e la protezione dell’ambiente, fornendo allo stesso tempo servizi fondamentali all’ecosistema.

Un viaggio nel mondo dell’innovazione e della sostenibilità che terminerà a Milano, dove si trova uno dei test center che studiano come costruire sistemi sostenibili ed efficienti attraverso la flessibilità e la diversificazione dei sistemi di distribuzione energetica. L’esperienza di Milano sarà raccontata anche dal Brasile, dal punto di vista di uno dei più grandi esperti di innovazione nel campo della trasmissione di energia verde.