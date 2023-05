“Doc a communication group” si aggiudica la campagna del Club Alpino Italiano

“Doc a communication group” si aggiudica il primo posto nella gara nazionale indetta dal Club Alpino Italiano per la realizzazione di una campagna di comunicazione e promozione. A 160 anni dalla sua fondazione, il CAI sceglie di dare voce alla montagna sensibilizzando tutti coloro che vogliono fare esperienza sulle Terre alte. Al centro dell’azione temi come la frequentazione dell’ambiente montano in sicurezza, il riconoscimento dei propri limiti, il rispetto di un patrimonio prezioso e l’invito a diventare membri del CAI.

Come si evince dalla documentazione di gara, tre sono i target di riferimento della campagna di comunicazione del CAI, ciascuno con le proprie specificità. “Under 16 e genitori (età da educare sulle basi e i principi della sicurezza in montagna), dai 16 anni ai 35 anni (fascia di età soggetta alla sottovalutazione del pericolo e del proprio limite fisico), over 35 (fascia di età soggetta ai rischi di malore sotto sforzo o soggetta a infortuni anche di piccola entità ma invalidanti per un ritorno autonomo al punto di partenza)”.

“Abbiamo coniato una campagna fresca ed emozionale – spiega Alex Dvihally, cofondatore dello studio altoatesino Doc – capace di mettere in gioco tutti i canali digitali esistenti per favorire una propagazione esponenziale del messaggio e arrivare ai target evidenziati dal Club Alpino Italiano. Siamo entusiasti di questa collaborazione, molto stimolante per la nostra realtà”.

Il CAI ha particolarmente a cuore il tema della sicurezza in montagna. A evidenziare la necessità di sensibilizzare le persone in chiave preventiva sono gli stessi dati raccolti dal Club Alpino Italiano. Negli ultimi anni, oltre 10.000 interventi sono stati effettuati dai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, appartenenti al CAI. Di questi, l’85% erano dovuti a caduta o scivolata, incapacità, eventi dovuti a malori. Cause che indicano la necessità di fare opera di prevenzione partendo, appunto, dall’informazione.

“Per dare forma all’azione di comunicazione abbiamo ideato tre messaggi – racconta Valeria Saggio, cofondatrice dello studio con sede a Bolzano – abbinati a tre immagini distinte e complementari. Ogni soggetto funziona singolarmente ma può legarsi agli altri per formare un unico messaggio. Si tratta di una campagna diretta, chiara e incisiva come la realtà che rappresenta”.

L’incarico prevede l’ideazione, la progettazione e la realizzazione della campagna di comunicazione e promozione, oltre alla realizzazione di spot televisivi, radiofonici e pillole informative da divulgare sui canali web e social.

L’agenzia creativa si occuperà inoltre della realizzazione della campagna pubblicitaria sui giornali cartacei e online, della campagna visiva a mezzo manifesti nonché dell’individuazione strategica dei media per la promozione del messaggio. In questi giorni l’agenzia altoatesina sta girando le riprese, in alta quota, volte alla realizzazione dello spot video istituzionale 2023.

La campagna ideata da “Doc a communication group” si rivolge a ciascun target con un messaggio verticale e canali di fruizione definiti. La scelta dei mezzi segue un’attenta analisi delle abitudini e dei comportamenti del pubblico di riferimento.

Il target under 16 è intercettato da una forte azione digitale realizzata su diversi canali come YouTube (anche in chiave Smart TV), Spotify, Tik Tok, Instagram e Google. Per gli under 16 si parla di educazione alla montagna con l’invito a conoscerla attraverso un equipaggiamento idoneo e un’adeguata verifica delle condizioni meteo.

Il target 16 – 35 si caratterizza per fasce d’età molto diverse tra loro. Per questo ai canali online, prevalenti, si affiancano alcuni mezzi offline come la radio. L’invito è di vivere la montagna tenendo ben presente i propri limiti e i possibili pericoli legati all’ambiente montano.

Il target over 35 copre una vasta fascia di popolazione che arriva fino ai 70 anni e oltre. In questo caso i canali online e offline si bilanciano maggiormente. Per gli over 35 la comunicazione si concentra sul rispetto verso sé stessi e verso le Terre alte.

La campagna visiva a mezzo manifesti verte su affissioni dislocate sui principali centri urbani delle regioni con una maggiore densità di sezioni e iscritti CAI.

Sempre a tema montagna, “Doc a communication group” ha da poco inaugurato la mostra Alps a Le Gallerie di Piedicastello, a Trento. Un allestimento firmato Doc che punta sulla sostenibilità.

“Il percorso espositivo – racconta Alessandro Gatti, cofondatore dell’agenzia altoatesina – è frutto della rigenerazione dell’installazione che abbiamo realizzato un anno fa a Le Gallerie, per raccontare il Trento Film Festival. Una scelta sostenibile che passa dal colore e che trasforma l’architettura esistente in qualcosa di nuovo. Abbiamo cercato un linguaggio forte e fresco: il colore verde fluo – spiega Gatti – risveglia l’attenzione del pubblico e la parola “Alps”, che si ripete all’infinito sulle superfici, diventa un “mantra”. Un suono, “Alps”, da rispettare per chi conosce le Alpi e la montagna, per chi le vive e per chi le visita”.

Il progetto, commissionato dalla Fondazione Museo storico del Trentino, è un’opera corale che vede la partecipazione di alcuni grandi esperti e narratori del mondo alpino. Non poteva quindi mancare la presenza del Club Alpino Italiano con un focus tematico dedicato. La mostra sarà visitabile fino al 25 febbraio 2024.