Svitol tra i protagonisti del Giro d’Italia 2023

La 106ª edizionedel Giro d’Italia, uno degli appuntamenti di ciclismo professionistico su strada più importanti al mondo, è ormai alle porte. L’appassionante gara, in programma dal 6 al 28 maggio 2023, si snoderà su un percorso che parte dall’Abruzzo per arrivare alla finale a Roma, con la passerella ai Fori Imperiali, per un totale di oltre 3.400 km e 51.400 metri di dislivello complessivo.

Arexons, azienda italiana nei prodotti per il fai da te, la cura e la manutenzione dell’auto e l’industria e per il mondo bike, sarà protagonista di tutte le 21 tappe con uno stand dedicato a Svitol nel Villaggio di Partenza.

Qui, gli appassionati di ciclismo professionistico e il pubblico del Giro potranno scoprire e conoscere da vicino tutti prodotti a marchio Svitol e Svitol BIKE, in quest’occasione disponibili in una esclusiva Limited Edition rosa con grafica dedicata che omaggia i colori e la maglia della gara.

In ogni tappa, durante gli orari di apertura mattutina del villaggio Svitol, in collaborazione con Magnetic Days, azienda nel settore degli allenamenti bike indoor, inviterà il pubblico presente a mettersi alla prova in una divertente e appassionante “Svitol Challenge” e scoprire quanti metri riuscirà a percorrere in 60 secondi, pedalando su una postazione allestita con una Bike installata su un rullo JARVIS. Tutti coloro che si cimenteranno in questa prova avranno diritto a gadget unici a marchio Svitol.

Inoltre, presso lo stand Svitol, verranno effettuate dimostrazioni tecniche, direttamente dagli esperti, volte a illustrare gli innumerevoli utilizzi del lubrificante multifunzione più famoso d’Italia, anche per la manutenzione della propria bicicletta.

Infine, tutti i visitatori potranno divertirsi e tentare la fortuna con lo “Spray e Vinci”, scoprendo grazie all’impiego di Svitol quale tra omaggi potranno aggiudicarsi.

I prodotti ufficiali del giro d’Italia Svitol e Svitol Bike saranno presenti nei Villaggi di Partenza e Arrivo del Giro e acquistabili sul sito ufficiale del Giro D’Italia «GiroStore».

“Da anni noi di Arexons seguiamo il Giro d’Italia, manifestazione straordinaria che unisce lo sport e l’agonismo ai massimi livelli all’esplorazione del nostro Paese, in tutte le sue zone così affascinanti e diverse tra loro. Siamo lieti di essere anche quest’anno tra i protagonisti delle tappe e di avere l’opportunità di poter incontrare il pubblico di appassionati che accorrono per supportare i team in gara in questa competizione che, con un percorso fatto di salite ripide, discese veloci e snodi difficili, mette alla prova anche i campioni più allenati. Le elevate prestazioni sono uno dei nostri valori ed essere al Giro con il nostro storico marchio Svitol e la linea Svitol Bike è dimostrazione e conferma di quanto qualità e performance siano per noi imprescindibili”, ha commentato Mario Patrick Parenti, Amministratore Delegato di Arexons.