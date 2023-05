I Classificato Editorial Identity CorofarHealth

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Corporate Identity | Corporate Identity | Editorial Identity | Packaging

CorofarHealth è una nuova rivista sui temi della salute e dello stare bene pensata per parlare alle persone in modo accessibile e accurato e con un layout grafico che esce dagli schemi.

Il format di CorofarHealth si distingue per una identità visiva decisa e briosa, che si vuole differenziare dall’offerta editoriale di settore.

Gli elementi che ne definiscono la personalità e la rendono altamente riconoscibile sono i colori accesi, che caratterizzano le copertine; le infografiche, che rendono la fruizione degli argomenti fluida ed efficace; le illustrazioni originali, utilizzate sia in cover che all’interno, a corredo degli articoli, che creano un family feeling tra tutti i numeri.

Ogni numero della rivista ha un tema conduttore che viene sviluppato sotto diversi punti di vista in oltre 13 rubriche rivolte ad un target variegato (giovani adulti, anziani, bambini, appassionati di tecnologie per salute, di psicologia, di rimedi naturali e così via).

La rivista è distribuita gratuitamente, in 25mila copie, nelle oltre 200 farmacie del network CorofarSalute, presenti in Emilia-Romagna e Toscana.

CREDITS

Progetto: CorofarHealth

Utente: Corofar Soc. Coop. – Cooperativa di Servizi alle Farmacie

Agenzia: Menabò Group

Art Direction: Lisa Tagliaferri

Graphic Design: Lisa Tagliaferri

Illustrazione: Lisa Lazzaretti

Coordinamento Editoriale: Roberta Invidia