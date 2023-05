I Classificato Architectural Design Special Star Graphic Design Concessioni Autostradali Venete INFOPOINT CAVhere

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Architectural Design | Corporate Identity | Corporate Identity | Packaging

L’InfoPoint CAVhere è la prima partnership tra la Regione del Veneto e le Concessioni Autostradali Venete e rappresenta un tassello importante per assicurare una capillare attività di promozione sul territorio, offrendo assistenza al turista quando è in viaggio.

Per questo è necessario fin da subito consolidare la collaborazione per diffondere questa buona pratica anche in altri punti di snodo del traffico nel territorio creando, così, una rete di informazione e accoglienza turistica regionale all’interno delle strade venete soddisfacendo le esigenze di un ospite sempre più evoluto”.

CREDITS

Progetto: INFOPOINT CAVhere

Utente: Concessioni Autostradali Venete

Agenzia: Mapo Studio