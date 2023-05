Qualche idea per un week-end romantico a San Marino 

Non c’è bisogno di una ricorrenza particolare come San Valentino o di un anniversario di matrimonio per regalarsi un romantico week-end in uno dei tanti gioielli che si trovano all’interno della penisola italiana. Se il suggerimento vi alletta, ma non avete la minima idea di dove andare, allora abbiamo un suggerimento per voi: la splendida Repubblica di San Marino, che è sì piccola (62 km quadrati di estensione), ma ricchissima di cose da veder; non è un caso che il suo centro storico e il Monte Titano, la sua cima montuosa più elevata, facciano parte dell’elenco UNESCO dei patrimoni dell’umanità.

REPUBBLICA DI SAN MARINO LA ROCCA PRIMA TORRE

Dove si trova la Repubblica di San Marino?

La Repubblica di San Marino è uno Stato senza sbocco al mare che si trova nel centro-nord della penisola italiana; con essa confinano due regioni italiane, le Marche e l’Emilia Romagna (si trova a circa 22 km di distanza dalla città di Rimini). Città di San Marino è la capitale di questo piccolissimo Stato europeo; questa città è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la A14 Bologna-Ancona; l’uscita è quella di Rimini sud, dopodiché si può percorrere la Superstrada Rimini-San Marino SS 72 oppure si può prendere l’uscita Rimini nord e proseguire sulla strada statale 258 Marecchia.

Cosa fare a San Marino?

Una breve vacanza di coppia può cominciare con la visita del bellissimo centro storico racchiuso dalle mura; visitandolo vi sembrerà di viaggiare indietro nel tempo; altre perle della città sono Piazza della Libertà, la Basilica di San Marino e le varie chiese fra cui la Chiesa di San Francesco e la Chiesa dei Cappuccini; obbligatoria poi la visita alle tre bellissime torri medievali che si trovano sul Monte Titano, la Guaita, la Cesta e la Montale.

Dopo le varie visite è giusto prendersi una pausa relax per il pranzo; si può quindi scegliere uno dei tanti ristoranti del posto dove si potranno gustare le delizie locali; ottima per esempio è la polenta con il sugo a base di uccelletti, lardo e salsa alla salvia.

Dopo pranzo, è giusto concedersi una passeggiata romantica lungo il celeberrimo Passo delle Streghe che unisce la Prima Torre (Guaita) con la Seconda Torre (Cesta); il panorama è talmente stupendo che non avvertirete nemmeno la fatica. Non vi riveliamo il perché al percorso è stato attribuito questo curioso nome, lasciamo a voi la scoperta, sperando che non vi inquieti…

Terminata la passeggiata potete dedicarvi allo shopping più sfrenato; non mancano infatti in città negozi di tutti i tipi a prezzi decisamente invitanti.

E per concludere in bellezza… il Casinò

Arriverà poi il momento di tornare a cena, ma dopo essere usciti dal ristorante la giornata non è ancora finita; potreste per esempio decidere di recarvi nel casinò di San Marino, magari tentando la sorte nell’elegante sala Giochi Americani cimentandovi in alcuni divertenti giochi come il Mini Punto Banco (una variante molto coinvolgente del tradizionale baccarat) o magari come il Black Jack (dovete cercare di realizzare un punteggio con le carte che sia più alto di quello del banca, ma non superiore a 21), la Fair Roulette (si deve puntare su uno dei numeri delle 37 caselle disposte sulla ruota sperando di indovinare su quale cadrà la pallina) oppure l’Ultimate Poker (un’interessante variante del celebre Texas Hold’em). La vostra serata si chiuderà in bellezza, l’importante è ricordarsi di giocare sempre in modo più che responsabile.