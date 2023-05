Bell’Italia sulle strade del Giro d’Italia 2023

È in edicola da giovedì 4 maggio IL GIRO DI BELL’ITALIA, un numero speciale del mensile Cairo Editore, diretto da Emanuela Rosa-Clot, dedicato alla 106esima edizione del Giro d’Italia per accompagnare i lettori alla scoperta di percorsi artistici, paesaggistici ed enogastronomici lungo le strade della Corsa Rosa, in programma dal 6 al 28 maggio.

“La festa di primavera che colora l’Italia di Rosa.” – spiega la direttrice Emanuela Rosa-Clot – “E’ l’occasione per scoprire luoghi meno noti della nostra Penisola, da visitare nei prossimi mesi. E per gli sportivi, questo numero speciale come ogni anno propone degli itinerari ad hoc studiati dal nostro collaboratore Albano Marcarini, esperto di cicloturismo, da percorrere con la bici tradizionale o con la bici elettrica. Otto salite e cinque itinerari easy bike, come la nuova Ciclabile dei Trabocchi, che resteranno disponibili sul sito dell’Enit italia.it grazie alla collaborazione tra Bell’Italia e l’Enit.”

Nel nuovo numero monografico di Bell’Italia il Giro, una delle manifestazioni ciclistiche più importanti e seguite a livello mondiale, viene illustrato attraverso 11 grandi servizi dedicati agli itinerari da visitare e alle scoperte da fare nello straordinario patrimonio naturale, artistico e enogastronomico delle regioni toccate dalla Corsa Rosa.

Dalla Puglia al Friuli-Venezia Giulia, dalla Costa dei Trabocchi in Abruzzo alle Dolomiti fino allo spettacolare arrivo a Roma quasi 3.500 chilometri di bellezza che si snodano lungo la Penisola in ventuno tappe.

Ogni servizio è corredato da una una scheda dettagliata con le cartine del percorso e tanti suggerimenti per scoprire il meglio dei territori attraversati con indicazioni pratiche e veloci.

Come sempre Bell’Italia dedica un notevole approfondimento alle specialità enogastronomiche delle regioni attraversate: nel numero sono stati selezionati più di cinquecento indirizzi lungo il percorso tra alberghi, ristoranti, bed & breakfast, locande, botteghe artigianali, cantine, frantoi, caseifici, produttori e negozi tipici dove scoprire la cultura del cibo, un vero e proprio viaggio all’insegna di profumi, sapori e degustazioni.

Il tradizionale connubio tra sport e sapori che il Giro propone ogni anno viene celebrato da Bell’Italia che ha chesto ad alcuni tra i più affermati chef stellati italiani di dedicare un piatto alla Corsa Rosa con creazioni speciali del loro menù valorizzando ingredienti del luogo o che rimandano ai paesaggi toccati dall’evento sportivo.

Il valore della bellezza” è la campagna istituzionale di Bell’Italia on air nelle sale cinematografiche, con le spettacolari riprese aeree e la regia firmate dal celebre fotografo Andrea Pistolesi e con la voce narrante di Paolo Monesi, che racconta l’Italia come una grande galleria di capolavori a cielo aperto che caratterizzano un territorio straordinario da preservare e difendere.

La campagna è un omaggio al patrimonio culturale della Penisola e ai valori fondanti di Bell’Italia: arte, tradizione, bellezza, cultura. Fino all’11 maggio il video della durata di 2 minuti, che Bell’Italia anticipa in esclusiva, sarà proiettato nelle 316 sale del circuito Uci Cinemas Italia.

Il Giro d’Italia continua anche sul seguitissimo canale Instagram di Bell’Italia, @bellitalia_magazine, che accompagnerà la Corsa Rosa offrendo curiosità, approfondimenti e contenuti interattivi tappa per tappa.

Con un numero di follower in continua espansione, @bellitalia_magazine è un viaggio virtuale dedicato a tutti coloro che amano il Belpaese e che desiderano scoprire di più i suoi tesori e le sue eccellenze.

La campagna di comunicazione a sostegno del nuovo numero de Il Giro di BELL’ITALIA è stata pianificata sui mezzi digital e stampa di Cairo Editore.

Lo speciale dedicato alla 106esima edizione della Corsa Rosa sarà disponibile in edicola al prezzo di 6,20 euro da giovedì 4 maggio: sarà inoltre distribuito nelle aree hospitality e vip lounge di Giro Club, il programma esclusivo per seguire il Giro a diretto contatto con i protagonisti.