Special Star Direzione Creativa Coop – Aperitivo Sociale

Un concept rivoluzionario per la nuova linea di alcolici a marchio Coop: il “diritto all’aperitivo” come momento di condivisione e collante sociale che da sempre accompagna le occasioni di convivialità più disinvolte e informali.

Quattro pilastri dell’aperitivo all’italiana:

il bitter agrumato, dal gusto dolceamaro e dall’inconfondibile colore estivo, ideale per la preparazione dello Spritz Veneziano;

il bitter deciso, di gradazione alcolica più pronunciata e dal carattere intenso, ottimo con la soda o come ingrediente base del Negroni;

i due Vermouth di Torino bianco e rosso, tradizionali on the rocks e ottimi da mixare nei classic cocktails internazionali come l’Americano, lo Sbagliato, il Martini Dry…

Come rendere credibile una proposta di prodotti così aspirazionali, solitamente associati a grandi brand internazionali, a firma di un’insegna distributiva?

Con una grande idea – l’aperitivo sociale – e un design concept potente: 4 carte di un gioco da scoprire insieme, con 4 simboli diversi per sottolineare la diversa natura degli spirits rappresentati, 4 icone che sintetizzano l’origine territoriale delle ricette, e 4 aggettivi che descrivono la personalità di ciascun aperitivo.

Il cerchio rappresenta l’aperitivo per antonomasia, “LO SPIGLIATO”, dal gusto morbido, rotondo e agrumato, coronato dal leone di Venezia e colorato come un tramonto estivo. Ideale per lo Spritz, naturalmente!

La losanga allude al gusto pungente del bitter, “LO SCICCOSO”, elegantemente forte e deciso nelle sue note erbacee – la testa di serpente richiama Milano, mentre il rosso intenso anticipa il carattere di questo iconico aperitivo italiano.

La stessa figura, l’esagono, orientato in due modi diversi per le due facce della stessa medaglia: il Vermouth di Torino, nelle sue declinazioni bianco o rosso, coronate dalla testa di toro simbolo della capitale sabauda.

“L’INTERNAZIONALE” è il rosso, esportato in tutto il mondo e protagonista dei classic cocktail più amati a livello globale; “IL SOFISTA” è il bianco, più raffinato e femminile, compagno delle conversazioni filosofiche serali.

Una gamma che consente alla private label di presentarsi orgogliosamente a scaffale come alternativa credibile alle marche più prestigiose, con un’identità visiva all’altezza della situazione, che nulla ha da invidiare al fascino del brand.

CREDITS

Progetto: Coop – Aperitivo Sociale

Utente: Coop Italia

Agenzia: Break Design

Direzione Creativa: Andrea Banfi

Art Direction: Fabiana Nuzzi

Graphic Design: Emanuela Di Lascio, Lucia Gallo e Fausto Vasile