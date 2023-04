Special Star Art Direction Naturizia

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Food | Packaging | Packaging Design | Packaging Design

Fresche bontà pronte da gustare

Naturizia è il marchio di eccellenza di Almeda, azienda leader in Sicilia nel settore dei prodotti ortofrutticoli pronti per il consumo. Specializzata nella produzione di fresche insalate, verdure, zuppe ed altre bontà pronte da gustare, Naturizia è da sempre sinonimo di Sicilia e di altissima qualità ed oggi continua la sua crescita nel segno della sostenibilità, del legame con il territorio e le persone.

Fresco e Siciliano: il nuovo sito web firmato Industria01

Inizia dal web il cambio di passo di Naturizia, che punta ad un futuro più responsabile e green con il nuovo sito web disegnato e sviluppato per rispecchiare la sua crescita e il suo impegno ecosostenibile con SEO e UX experience ottimizzate.

Contenuti accessibili, immediati e coinvolgenti

Da sempre ci impegniamo per creare contenuti di qualità, che sul nuovo sito Naturizia trovano ampio spazio ed una rinnovata organizzazione che ne facilita la fruibilità, stimolando la scoperta e l’interazione da parte dell’utente.

Le nuove categorie prodotto offrono una panoramica d’impatto del suo ricco paniere, rappresentando un’ottima vetrina per le novità e i prodotti stagionali.

Più sostenibile, più buono, più sano: seminiamo futuro

Attraverso un importante piano di investimenti, Naturizia si è impegnata per preservare le risorse naturali riducendo l’impatto ambientale dei propri processi di produzione, confezionamento e distribuzione e promuovendo iniziative online e sul territorio, come la riqualificazione urbana di Largo Odeon a Catania, che abbiamo curato e promosso in collaborazione con Legambiente Catania.

Novità: i pack da plastica 100% riciclata e riciclabile

Coerentemente con i propri valori di sostenibilità, Naturizia ci ha affidato la creazione delle nuove confezioni di insalata in r-PET, un innovativo imballaggio green creato da plastica 100% riciclata e riciclabile.

Un impegno di responsabilità che abbiamo seguito in tutte le sue fasi, dal design alla ricerca dei materiali, passando per la prototipazione e i test di qualità.

Colore, stile, praticità

Per rappresentare l’identità di Naturizia, un’azienda giovane, agile ed efficiente, abbiamo attinto a piene mani dall’energia e dal potere comunicativo dei colori, sviluppando per lei dei nuovi pack non solo sostenibili, ma anche super colorati e pratici.

Un concentrato di studio, ricerca, creatività, esperienza e strategia di pack positioning fondamentali per vincere la battaglia allo scaffale e lasciare il segno nella mente dei consumatori.

Il piacere di condividere: i canali social e la community

I prodotti Naturizia sono l’ingrediente perfetto per scatenare la fantasia in cucina e il piacere di condividere.

Ecco perché per i suoi canali social abbiamo puntato a contenuti freschi e appetitosi, capaci di valorizzare la genuinità dei prodotti, di informare sulle loro caratteristiche e proprietà nutrizionali e di ispirare nuove ricette e buone pratiche per l’ambiente.

Contenuti in grado di alimentare la community e di farla crescere anche grazie all’apporto di un portfolio di foodblogger, creator e influencer selezionati.

CREDITS

Progetto: Naturizia

Utente: Almeda srl

Agenzia: Industria01

Direzione Creativa: Bice Guastella

Art Director: Giulia Arcidiacono

Graphic Designer: Salvina Chiarenza, Adriano Tambè, Monica Montesano, Melania Tucci

Web Designer: Daniele Oliva

Web Developer: Alfio Salanitri

Digital Strategist: Dario Bellanuova

Project manager: Enrica Olivieri

Copywriter: Maria Elena Nicotra