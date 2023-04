Special Star Copy Strategy Coop. La rivoluzione del Prodotto a Marchio

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Packaging | Packaging Design | Packaging Design | Private Label

Coop lancia 5.000 nuovi prodotti a marchio in 2 anni per rivoluzionare il concetto di “private label”.

Con un progetto senza precedenti in Italia e in Europa sia a volume che a valore, il rebranding firmato Break cambia le regole del gioco: basta packaging system che appiattiscono l’offerta e penalizzano l’unicità dei prodotti – largo alla libera espressione di ogni singolo prodotto, per valorizzare ciascuna delle 5.000 nuove proposte con un’identità visiva differente, impattante, memorabile.

I discount sfiorano quote del 20%, la pressione promozionale aumenta, in 15 anni le marche hanno ceduto metà della loro quota di vendita: in questo scenario il riposizionamento di Coop come nuovo punto di riferimento dei consumatori parte dalla ridefinizione del prodotto a marchio.

Una rivoluzione che il packaging firmato Break porta in vita in quanto strategico e tangibile touchpoint della strategia di marca.

Cambia il posizionamento dell’insegna, che diventa sempre più “marca”.

Cambia il logo Coop, che si libera delle sovrastrutture per ribadire con orgoglio la sua unicità.

Cambia il ruolo di Coop rispetto alle linee prodotto (ViviVerde, BeneSì, il prodotto di base…), che si affermano come marche leader.

Cambia il ruolo del packaging, alfiere di una strategia aziendale rivoluzionaria.

Si parte dalla prima colazione, con oltre 500 prodotti (45% nuovi) in 16 categorie.

Tra aprile e maggio 2022 escono 121 yogurt, 57 caffè, 33 conserve di frutta… un prodotto alla volta, tra innovazioni trendy e classici rivisitati, Break rinnova il vissuto del prodotto Coop sulla volontà di diversificare l’offerta, gratificando soci e non con la scelta più articolata di sempre.

Non più me-too dell’industria di marca: i prodotti Coop si affermano con la loro personalità e qualità, in base agli archetipi di riferimento di volta in volta chiamati in causa – dal giullare all’amante, dall’esploratore all’angelo custode, in un poderoso sforzo creativo per spettacolarizzare lo scaffale.

CREDITS

Progetto: La Rivoluzione del Prodotto a Marchio

Utente: Coop Italia

Agenzia: Break Design

Direzione Creativa: Andrea Banfi

Art Direction: Fabiana Nuzzi

Graphic Design: Emanuela Di Lascio, Lucia Gallo e Fausto Vasile