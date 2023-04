I Classificato Sociali No Profit Special Star Copy Strategy Listen. Zero Barriere

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Packaging | Promotions | Promotions | Sociali No Profit

Realizzato con la partecipazione di interpreti LIS, l’iniziativa ha l’imprescindibile obiettivo di rendere il centro commerciale un luogo sempre più accessibile ed inclusivo per tutte le tipologie di utenti e abbattere, quindi, gli ostacoli fisici ed emotivi spesso associati al mondo delle disabilità.

Con i patrocini dei comuni Fiume Veneto e Pordenone e la partecipazione dell’Ente Nazionale Sordi Onlus del Friuli-Venezia Giulia, l’evento ha ospitato numerose iniziative a carattere formativo ed informativo destinate sia al personale dei negozi, sia per i clienti con percorsi di sensibilizzazione, laboratori ed esperienze per grandi e piccini sui temi della disabilità uditiva, dei cinque sensi e avvicinamento alla lingua dei segni.

Il progetto è stato premiato ai CNCC Awards 2022 con il “Best of the Best”, dedicato al progetto più votato in assoluto tra tutti quelli in gara.

CREDITS

Progetto: Listen Zero Barriere

Utente: Granfiume – Svicom

Agenzia: Jet’s Group

Direzione Creativa: Andrea Gallerini

Art: Matteo Scheggi

Copy: Claudio Carbone