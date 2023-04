Cynthia Raffaelli Chief Marketing & Communications Officer di NexumStp

NexumStp ha un nuovo direttore marketing e comunicazione, Cynthia Raffaelli.

Approda in NexumStp con la responsabilità delle strategie di marketing e dell’organizzazione della comunicazione aziendale: coordinerà uno staff specializzato per la realizzazione delle attività di execution, riportando direttamente all’amministratore delegato Mauro Zanin.

Cynthia Raffaelli

Laureata in Economia e Commercio alla Sapienza di Roma con una specializzazione in marketing, ha vinto due premi nazionali istituiti da Italcongressi (oggi Federcongressi) e Regione Lazio. Ha un’esperienza di vent’anni nella governance di progetti complessi in grandi società di servizi con ruoli strategici e di sviluppo.

Raffaelli porta in NexumStp una forte competenza nelle iniziative di marketing strategico di successo sviluppate anche nella sua ultima esperienza in qualità di Marketing & Sales Director presso Triumph Group International, società leader nel settore della comunicazione e dell’organizzazione eventi.

L’obiettivo ora è guidare NexumStp verso un posizionamento ancora più competitivo sul mercato, generare ulteriore valore per tutti i suoi stakeholders e rafforzare la brand identity di una società che si è affermata sempre di più nella consulenza aziendale, fiscale, legale e del lavoro e che oggi si fonda su una struttura capillare costituita da ben 59 strutture in 39 città d’Italia.

Cynthia Raffaelli commenta: “Sono entusiasta di entrare in un Gruppo virtuoso, innovativo e in continua evoluzione come NexumStp. Credo fortemente nell’importanza di una leadership gentile e di una cultura aziendale improntata sulla responsabilità sociale d’impresa con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Oggi è indispensabile per chi fa consulenza affiancare le numerose PMI così centrali nell’economia del nostro Paese e le organizzazioni del terzo settore in un percorso concreto ed efficace, fornendo servizi completi e di facile accesso. Ho ritrovato questi valori in NexumStp di cui condivido la visione incentrata sull’innovazione e l’aggregazione delle competenze. Sono felice e onorata di poter contribuire a dare ulteriore impulso all’attività di questa importante realtà”.