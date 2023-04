FERPI. Rinnovato il Patrocinio al XXII Spot School Award 

La Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (Ferpi), ha deliberato di rinnovare anche per questa edizione il proprio Patrocinio al XXIII Spot School Award – Mediterranean Creativity Festival.

Il Concorso Internazionale di Pubblicità è un contest a premi pensato per gli studenti di comunicazione e pubblicità iscritti a corsi di advertising, tecnologie multimediali ed audiovisive, graphic design, marketing e fotografia, in scuole e università sia italiane che straniere. L’unicità del Premio si deve al format e alla capacità di creare connessioni di qualità tra studenti, professori e professionisti. In un contesto turistico e culturale anch’esso unico. Il Premio Spot School Award, si caratterizza infatti in ambito nazionale, sia quale vetrina di eccellenza per i giovani talenti verso l’industry della comunicazione, sia per le importanti finalità socioculturali che riveste, grazie alla grande attualità dei temi proposti.

Per la FERPI entrerà nella Giuria di questa ventiduesima edizione – presieduta da Emanuele Nenna, CEO e Presidente di Dentsu Creative Italy –, Assia Viola, Delegata per la Campania, che sarà accompagnata poi alla Cerimonia di Premiazione del prossimo 3 giugno, a Salerno, da Elena Salzano, membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Federazione.

Filippo Nani

“Con questo Patrocinio – ha detto il presidente Ferpi, Filippo Nani – “la Federazione appoggia con piacere e convinzione un’iniziativa rivolta in modo così proattivo verso i giovani e la costruzione del loro futuro. Che è anche il nostro. La Ferpi, attraverso Uniferpi e non solo, è infatti molto attenta agli studenti che abbiano in animo di intraprendere le professioni legate alle Relazioni Pubbliche e alla Comunicazione, a dispetto di un momento così complesso e denso di cambiamenti come l’attuale”. “Quindi – ha detto ancora il Presidente Nani – i miei auguri ai partecipanti al contest e il nostro sostegno alla diffusione del Premio”.