I dati Audiweb di febbraio 2023

Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di Febbraio 2023, prodotti dal sistema di rilevazione Audiweb e distribuiti da Audicom, la società nata dalla fusione tra Audiweb s.r.l e Audipress s.r.l., con l’obiettivo di realizzare e offrire al mercato una ricerca integrata sulla fruizione di contenuti multimediali, editoriali e/o pubblicitari, fruiti via internet e mediante giornali quotidiani e periodici.

I nuovi dati Audiweb Database dell’audience online sono stati già distribuiti alle software house per poter essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite tool di analisi e pianificazione e sono rappresentati nel documento di sintesi* disponibile sul sito Audiweb.

La total digital audience nel mese di Febbraio 2023

Nel mese di febbraio sono stati 43,8 milioni gli individui online, pari al 74,8% della popolazione dai 2 anni in su, online complessivamente per 64 ore e 11 minuti.

La total digital audience nel giorno medio ha raggiunto 36,5 milioni di utenti unici, online per 2 ore 45 minuti per persona. Entrando nel dettaglio dei device d’accesso nel giorno medio a febbraio, risulta che hanno navigato da Computer 12 milioni di individui (il 20,6% della popolazione dai 2 anni in su) e 34,1 milioni da Mobile, considerando il segmento di 18-74 anni monitorato per questo tipo di device.

Dai dati demografici degli utenti online nel giorno medio, risulta che hanno navigato l’83,8% dei 18.24enni, l’85,1% dei 25.34enni, l’88,8% dei 35-44enni, l’87,7% dei 45-55enni, l’82,6% dei 55-64enni e il 37,1% degli over 64 anni.

Risultano complessivamente 35,5 milioni gli individui maggiorenni collegati nel giorno medio dai device rilevati – Computer e Mobile -, pari all’82,9% dei 18-74enni.

Da un punto di vista geografico, ritroviamo una penetrazione piuttosto simile tra area Nord-Ovest e Centro, mentre area Nord-Est e Sud e Isole presentano qualche punto in meno.

Infatti, nel giorno medio di febbraio troviamo online il 65,6% della popolazione del Nord Ovest (10,3 milioni) e, a seguire in ordine di coinvolgimento, il 64,9% dal Centro (7,6 milioni), il 61,9% dal Nord Est (7,1 milioni e il 58,5% dell’area Sud e Isole (11,5 milioni).

Per quanto riguarda il tempo dedicato all’online nel quotidiano, vediamo che le fasce più giovani della popolazione anche a febbraio superano la media di 2 ore e 45 minuti, con 3 ore i 20 minuti per i 18-24enni e 3 ore e 5 minuti i 25-34enni. Le fasce centrali della popolazione mantengono il consumo dell’online più allineato alla media, con 2 ore e 58 minuti per i 35-44enni e 2 ore e 43 minuti per i 45-54enni.

Sebbene con qualche giorno in meno rispetto a gennaio, in generale febbraio presenta dati stabili per l’audience online. Resta, infatti, confermato l’ordine di preferenza, con le categorie Search (41,4 milioni), dei servizi e tool online (Internet Tools / Services di 39 milioni e 968 mila utenti) e Video/Movies (39,3 milioni) tra le prime tre posizioni, seguite dai raggruppamenti di siti e app di News online (Current Events & Global News con 39 milioni di utenti) – che, nonostante le elezioni regionali in Lombardia e Lazio e le primarie del PD, resta stabile rispetto a gennaio -, i social network (Members Communities con 38,3 milioni), i servizi di gestione delle email (37,3 milioni) e di instant messaging (36,9 milioni).

Solo per alcune tra le principali categorie si notano variazioni un po’ più evidenti legate alla stagionalità o a eventi particolari, come ad esempio nel caso della categoria Mass Merchandiser dedicata agli acquisti online che registra un -1,5% di utenti online nel mese e -14,7% di tempo speso sui siti e app del raggruppamento e Broadcast Media che, per effetto del calendario con minori festività rispetto a gennaio e di particolari eventi con, ad esempio, il Festival di Sanremo, registra un incremento di audience del 5,9%, così come Multi-Category Entertainment, il raggruppamento di siti e app dedicati alle informazioni sul mondo dello spettacolo, della TV e della cultura, registra un incremento di audience del 6,3%.