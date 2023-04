Special Star Structural Design FVG Marinas Promoturismo

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Advertising On Line | Categoria Banner | Internet e Multimedia

L’attività svolta per PromoTurismoFVG, ente che si occupa della strategia, della gestione operativa e della promozione turistica del Friuli-Venezia Giulia, aveva come obiettivo la promozione dell’offerta nautica della regione, con un focus particolare sul brand FVG Marinas.

È stata definita una strategia di campagne digital, attivate sui social (Facebook e Instagram) e su Google (reti search, display e video), per intercettare nuovi utenti potenzialmente interessati e accompagnarli nelle diverse fasi del funnel, dall’awareness alla generazione di traffico verso il sito, fino alla conversione, che nel nostro caso corrispondeva alla richiesta di un preventivo per un ormeggio in uno dei venti marina della rete FVG Marinas.

CREDITS

Progetto: FVG Marinas Promoturismo

Utente: Promoturismo

Agenzia: Care

Direzione Creativa: Giorgio Corrà

Concept Design: Simone Brunetta

Structural Design: Simone Brunetta

Graphic Design: Simone Brunetta

Software Development: Pierluca Tonetto

Social Media Manager: Eva Cadore

Usability: Lorenzo Signorin

Social Media Strategist: Camilla Girardo