I Classificato Sociali No Profit Special Star Structural Design La tua firma può cambiare una vita

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto è una delle storiche e più rappresentative realtà di ricerca medica italiana nel campo delle malattie oculari.

Per sensibilizzare alla donazione del 5×1000 abbiamo ideato e realizzato un video emozionale che parla di amore e di speranza: l’amore è quello di una madre che desidera poter vedere giocare, ridere e saltare la propria bambina.

La speranza è nella ricerca ma è anche l’obiettivo della campagna del 5×1000: continuare a dare una speranza a tutti coloro che vogliono tornare a vedere.

Attività di sensibilizzazione per la ricerca sulle malattie oculari. Con il tuo 5×1000 una mamma rivede il suo bambino La strategia di diffusione e promozione del video ha coinvolto le piattaforme Facebook e Youtube e il sito della Fondazione.

Il monitoraggio continuo, associato ad una strategia mirata, ha fatto in modo che i costi conversione e contatto fossero notevolmente inferiori alle aspettative, allungando, a parità di budget previsto, la durata della campagna stessa.

La campagna realizzata per Fondazione Banca degli Occhi ha portato non solo un incremento di traffico ma soprattutto un aumento notevole di sensibilità da parte dei cittadini rispetto un tema sociale e delicato come la donazione degli organi.

Le azioni di adv hanno portato a 2,68 Milioni di impression e 5.447 clic unici.

Progetto: La tua firma può cambiare una vita

Utente: Fondazione Banca Degli Occhi del Veneto ONLUS

Agenzia: Tratti

Direzione Creativa: Davide Cini

Concept Design: Davide Cini

Structural Design: Elena Rottigni

Graphic Design: Elena Rottigni

Social Media Manager: Giovanna Mantegazzini

Social Media Strategist: Giovanna Mantegazzini