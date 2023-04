Fabio Rampelli: il ridicolo e la Storia

di Maurizio Badiani

Mister Fabio Rampelli want to cambiare a lot of italian words visto che les mots étrangers sono ormai too many.

L’idea – mi perdoni gentile signor Rampelli – mi sembra strampalata. Non solo perché una lingua – qualunque lingua – è un organismo vivo che muta e si arricchisce continuamente ma anche perché un’iniziativa di quel tipo era già stata tentata, senza successo e con esiti spesso ridicoli, durante il mai troppo vituperato “ventennio”. Il quale non solo trasformò, come Cristo fece con l’acqua, il cognac in arzente ma si spinse ad abolire persino la forma di cortesia del “lei” sostituendola con il “voi” ritenuto – chissà poi perché – dal suono più “romano”. Iniziative che fecero storcere il naso agli stessi gerarchi, almeno a quelli meno allineati e più intelligenti. Della schiera faceva parte Italo Balbo, convinto squadrista della prima ora divenuto poi “trasvolatore” di fama mondiale.

Balbo, dall’alto della posizione acquisita, amava mettersi spesso di traverso sulla strada di certe stupide scelte fatte dal regime. E l’abolizione del “lei” era tra quelle che proprio non gli andava giù.

A questo proposito il noto documentarista Folco Quilici nel suo libro “Tobruk 1940, La vera storia della fine di Italo Balbo” cita un episodio esilarante che mette bene in evidenza lo spirito “contrario” e decisamente guascone del nostro personaggio.

L’aneddoto è riportato da Carlo Belli, ex caporedattore del “Corriere Padano”, giornale di cui il padre di Folco, Nello Quilici*, era direttore. Riporto il brano per intero:

“Balbo, a Roma, abitava all’ Hotel Excelsior. La hall dell’ hotel a Via Veneto era colma di spie messe lì dai gerarchi a lui ostili. Entrava Balbo, non salutava romanamente, e, a me, ad alta voce, diceva per esempio “Come sta la di lei moglie”. Ed io: “Ma io non ho moglie”. E allora:”Come sta la di lei fidanzata?”. Tutti gli spioni lo guardavano, mi permisi di tirargli il bavero della giacca, come dire stia attento “adesso bisogna darsi del voi, il lei è proibito”. In risposta lui gridò:

“Belli, come sta il di lei cane?”.

Signor, mister, monsieur Fabio Rampelli è proprio sicuro di voler tornare al ridicolo di quei tempi?

*Nello Quilici, collaboratore e amico di Balbo, morì con lui nel tanto discusso incidente aereo di Tobruk del 28 giugno 1940.