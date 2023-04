II Classificato Special Star Regia Fondazione Human Technopole

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Audio e video | Film Istituzionali | Tecnica Audiovisiva

Le scienze per la vita sono al centro dell’attuale rivoluzione industriale.

In Italia, solo la Lombardia rappresenta uno degli hub pulsanti di questa rivoluzione (12% del Pil regionale e 10% del Pil a livello nazionale, occupando il 20% degli addetti sul totale nazionale) conun network composto da oltre 200 strutture sanitarie pubbliche e private, per un totale di 37mila posti letto, tra cui 30 grandi ospedali e 19 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Ma questo, non tutti lo sanno. Come comunicarlo efficacemente? Come trasmettere affidabilità?

Giocando con le somiglianze, le similitudini e i movimenti assimilabili abbiamo messo in relazione i settori di maggior successo del Made in Italy e le nostre Life Science.

Abbiamo così costruito un’immagine visiva dove le Life Science si incastrano e si compenetrano con settori quali moda, food, viticoltura, arte e artigianato.

Questo ci ha dato la possibilità di affermare, senza dirlo apertamente, che in Italia va data rilevanza alla Life Science tanto quanto ai più importanti settori economici.

Il video inizia mostrando delle immagini in primo piano di tecnologie assimilabili alla Life dell’universo Science.

Successivamente verranno mostrate immagini tipiche del food, della dell’arte, dell’artigianato moda, e della viticultura.

Solo a questo punto i due universi si incroceranno giungendo ad uno split screen dove movimenti, suoni e immagini di Life Science e Made in Italy si incroceranno

armoniosamente, portando avanti il parallelismo sospinto dal concept.

CREDITS

Progetto: Human Technopole

Utente: Fondazione Human Technopole

Agenzia: Save the Cut

Casa di Produzione: Save the Cut

Casa di Postproduzione: Save the Cut

Direzione Creativa: Federico Caponera

Copy: Federico Caponera e Luca Venica

Regia: Riccardo Perazza e Gonçalo Viana

Montaggio: Gonçalo Viana e Riccardo Perazza

Effetti Speciali: Gonçalo Viana