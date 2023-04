Special Star Copy Strategy Beppino Occelli. Il più buono, semplicemente

IL PROGETTO PARTECIPA ALLA CATEGORIA Press e poster | Specializzata | Stampa

La comunicazione del Burro Occelli per la stampa trade specializzata verso target B2B si concentra sulla presentazione del prodotto nella sua intramontabile ricetta classica, amata da tutti i consumatori fedeli alla qualità Occelli.

La campagna segue questa ispirazione creativa comunicando in prima linea il prodotto come protagonista, la sua bontà, il suo posizionamento gourmet, i premi conquistati negli anni e la sua ricetta naturale e curata in ogni dettaglio.

Per raccontare e rappresentare il prodotto e il concetto di legame con la propria “terra”, il punto di partenza sta proprio nel territorio stesso e nel format di brand attraverso il concept grafico delle carte topografiche.

Il fondale grafico sintetizza in design le linee proprie della topografia, la scienza che ha come scopo la determinazione e la rappresentazione metrica, col disegno (quindi con il design) e attraverso segni convenzionali, all’interno di una mappa, di un territorio locale di dimensioni ridotte.

Le linee classiche della topografia sono un elemento visivo piacevole ed efficacemente declinabile come linea guida di riferimento.

Territorio inteso come concept ampio e universale, non come semplice provenienza locale del prodotto.

Una modalità più includente e declinabile su tutto il territorio nazionale, come connessione diretta tra terra e prodotto: tutte le terre sono di valore, l’importante è averne cura e rispetto.

Un concetto che si districa bene tra localismo e volontà di aprirsi a un mercato nazionale e internazionale. In una parola: GLOCAL.

Concetto molto caro a tutta la distribuzione, reale target di questa campagna.

CREDITS

Progetto: Il più buono, semplicemente

Utente: Beppino Occelli Agrinatura

Agenzia: Principi Adv

Direzione Creativa: Sergio Gambatesa

Art: Andrea Garbolino

Copy: Marco Anello e Daniele Biretti

Illustrazione: Sergio Gambatesa