Domenica 9 su Sportitalia spazio ai giovani della motonautica e alle ultime sciate

Tutti dicono I love Football. Ma non solo. Sono sempre più numerosi i giovani, maschi e femmine, che come disciplina sportiva scelgono la motonautica e sognano di fare la storia diventando i nuovi Renato Molinari o Guido Cappellini.

Alcuni di loro saranno ospiti della dodicesima puntata di S4, il talk di Floriano Omoboni dedicato alle “quattro esse” (Sport, Sun , Sea e Snow) in onda su Sportitalia (canale 60) la domenica di Pasqua alle 19 e a seguire su Sportoutoor.tv.



Floriano Omoboni e i giovani della Formula Junior Elite

Mattia Andrani, Linda Apollinari, Riccardo Costa, Vincenzo Galofaro e Giulia Sardosono i ragazzi che, sotto la responsabilità di Guido Longhi, praticano corsi di avvicinamento alla disciplina promossi dalla F.I.M. (Federazione Italiana Motonautica) nell’ambito della Formula Junior Elite, la classe promozionale giovanile riservata ai giovani piloti tra i 13 e i 17 anni.

Uno di loro, Mattia Andrani, comasco di Faggeto Lario classe 2007, l’anno scorso ha vinto il Campionato Italiano e quest’anno ritenterà l’impresa: prima tappa del torneo a Ravenna dal 19 al 21 maggio.

Insieme alla giovane Naomi Benini, che ha scelto invece la moto d’acqua, i ragazzi racconteranno l’amore per la velocità e per il mare sognando magari una carriera in questa disciplina.

“Da appassionato e un tempo praticante di questo sport sono molto contento di vedere tanti giovani volenterosi e ambiziosi approcciarsi al mare con questo entusiasmo – dichiara Floriano Omoboni -. Negli ultimi anni la motonautica ha vissuto un vero e proprio boom, paragonabile a quello visto negli scorsi decenni per moto e automobilismo, anche grazie alla spinta di F.I.M. che quest’anno compie 100 anni. Nata a Milano nel 1923, la Federazione è tra quelle che ha dato più Allori allo sport italiano e ha spinto questa disciplina nel nostro Paese, tanto che ogni anno oltre il 60% delle gare mondiali sono disputate nei nostri mari e vedono sul podio una larga maggioranza di piloti italiani”.

Dal mare alla neve, per le ultime discese della stagione. Sempre domenica su Sportitalia alle 17 va in onda la 22esima puntata di Ski Magazine, altro format di grande successo di Sportoutdoor.tv.

Da Plose alla Paganella, passando per la Val Di Fiemme e Madonna di Campiglio, ci aspetta uno slalom tra alcune delle piste più belle del Paese, per arrivare alla presentazione, con il contributo dell’Amministratore Delegato Alessandro Mottinelli, del Winter World Master Games in programma in Lombardia nel gennaio 2024

S4 e Ski Magazine rientrano nel palinsesto di SportOutdoor.tv, la multipiattaforma tv e web ideata da Floriano Omoboni, insieme ad altri 3 format dedicati al mondo dello sport all’aria aperta: Mondo Crociera, viaggio attorno al mondo a bordo delle navi più belle del mondo, Blu Sport, dedicato alla nautica e agli sport acquatici, e Hard Trek, con focus su outdoor, turismo montano, trekking, sky race, triathlon e corsa.

I programmi di Omoboni sono sempre disponibili su SportOutdoor.tv e raggiungono milioni di persone in Europa grazie alla diffusione sulle più importanti smart tv di ultima generazione: Samsung Tv Plus, visibile in Italia e in Svizzera, Rakuten TV, presente in Italia, Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia, e Rllax TV, visibile in 21 paesi del mondo.

Dopo la prima messa in onda, i programmi sono infine disponibili h24 anche su Sportitalia e su numerose tv locali grazie all’innovativo sistema HBB TV presente nelle tv di ultima generazione.