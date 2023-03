Melby, nuova immagine per il brand

Melby è il marchio di abbigliamento del Gruppo F.lli Campagnolo pensato, progettato e prodotto per le persone più importanti della nostra vita: i figli. Il marchio veneto comunica il completamento dell’attività di rebranding, funzionale ad interpretare l’evoluzione stilistica e comunicativa dell’azienda, intrapresa per rispondere alle nuove e mutate esigenze del suo target.

Il nuovo logo comunica dinamismo ed energia, grazie ad un armonico ritmo cromatico tra le lettere e le texture impiegate, creando un effetto ottico tridimensionale che conferisce grande personalità alla lettura. La scelta dei colori predilige i toni primari per quanto riguarda l’offerta dedicata a bambini e ragazzi, abbracciando l’idea della parità di genere, dell’inclusività e dei diritti umani.

“Melby è un brand che negli anni è cresciuto e si è evoluto seguendo i valori del target a cui si rivolge: ottimismo e positività, grinta e curiosità, ironia e originalità. Abbiamo fortemente voluto rinnovarci sia nel logo sia nella comunicazione, proprio per cercare di creare una migliore connessione con il nostro pubblico di riferimento. I giovanissimi a cui ci rivolgiamo, infatti, cambiano velocemente e hanno nuove esigenze e ambizioni ma soprattutto, hanno nuovi strumenti e modalità di relazionarsi tra di loro. Con il rebranding di Melby vogliamo proprio avvicinarci a loro a partire da nuovi codici visivi e di linguaggio, cercando di rappresentare attraverso i nostri capi la loro identità e la loro voglia di esprimersi” – afferma Paola Gazzola, Ufficio Marketing Melby.

La nuova immagine è stata declinata e applicata a tutti i touchpoint, analogici e digitali. Rinnovata quindi la presenza in store – il marchio ha 9 negozi di proprietà e 3 outlet ed è venduto in circa 700 punti vendita in tutta Italia – così come online. Il nuovo sito melby.it e i canali social sono stati aggiornati non solo nella grafica ma anche nel tono di voce, per essere sempre più vicini al target. Con lo stesso obiettivo Melby ha in previsione di realizzare attività di influencer marketing che coinvolgeranno giovani creators e che interesseranno anche piattaforme come TikTok e Youtube, le più utilizzate dai ragazzi.