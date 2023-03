Maiorana on air per promuovere il Cash&Carry a Commercity 

È on air la campagna promossa da Maiorana Maggiorino Spa per promuovere l’innovativo Cash&Carry di Fiumicino, all’interno del polo commerciale di Commercity, nato per servire i tantissimi esercizi commerciali presenti in un’ampia fascia della nostra regione, sia interna che sulla costa, che da sud arriva fino alla zona nord del Lazio, che possono così fornirsi quotidianamente di merce anche per piccole quantità, evitando problemi di stoccaggio.

Il Cash&Carry a Commercity riproduce il format che contraddistingue gli altri 5 Cash&Carry della storica azienda. Ampia metratura con oltre 20 mila referenze, interi reparti del fresco e freschissimi di macelleria, pescheria, frutta e verdura, sia al banco che serviti, formaggi, salumi e prodotti tipici delle aziende regionali.

Un reparto riservato al No Food completa l’offerta riservata a operatori e comunità. L’elevata qualità dei prodotti e una politica di prezzo assolutamente trasparente sono i punti di forza di uno dei maggiori player della distribuzione moderna.

La campagna di comunicazione, sviluppata in house dalla divisione marketing di Maiorana Maggiorino SpA, prevede la pianificazione su diversi canali media a carattere locale: frequenti spot giornalieri 30” sulle principali radio locali, vele itineranti per la pubblicità dinamica, pagine intere sul quotidiano Il Messaggero Roma e Litorale per la stampa, mentre per l’online sono previste uscite sul giornale IL FARO. Sui web e social infine sono previste campagne di sponsorizzazioni sui canali social dell’azienda e su GOOGLE Ads.