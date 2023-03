Gingerino ritorna on air

Semplicità, freschezza e tradizione, spirito autentico e tanto gusto sono gli elementi che da sempre contraddistinguono Gingerino, l’originario aperitivo del Triveneto, spontaneo e non impegnativo, ambasciatore di tutti i momenti di convivialità.

Oggi, Gingerino riaccende la sua briosità e ilarità in tutto il Triveneto con una campagna radio e affissione firmata dall’agenzia Armando Testa. La campagna radio è live in tutte le principali emittenti di Trentino, Veneto e Friuli-Venezia Giulia fino al 9 aprile.

“Gingerino, Gingerino perché sei tu Gingerino anche se dentro hai il vino? – Perché son sempre io, Gingerino!”. Così recita uno dei tre soggetti radio – quello di Verona – sviluppati dal brand con la creatività di Armando Testa che firma anche le affissioni che animeranno le tre località nello stesso periodo.

La nuova campagna di Gingerino vuole raccontare il forte legame tra il brand e il proprio territorio d’elezione, il Triveneto da una parte, e il suo classico rituale di bevuta dall’altra. Il risultato è una comunicazione leggera e frizzante come l’anima del prodotto.

È infatti in Triveneto che nasce Gingerino, dove rappresenta un vero e proprio rituale da vivere in diversi momenti della giornata, nel contesto spensierato e divertente dei bar ma anche a casa in compagnia delle persone più intime, per trascorrere un momento di autentica convivialità.

Che si beva “liscio” o con vino bianco o prosecco, Gingerino mantiene intatta la sua anima fresca, genuina e ironica. Anche il colore stesso del bitter, arancio vivace, rimanda a un senso di accoglienza, energia ma anche spensieratezza, gli stessi elementi che caratterizzano l’atmosfera tipicamente italiana, vissuta durante il momento dell’aperitivo.

Gingerino, oltre al periodo primaverile, animerà il Triveneto con i suoi racconti ironici e divertenti anche in estate, nei mesi di giugno e luglio.