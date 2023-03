BricksLab lancia due edupodcast “aumentati” 

Il numero di persone che ascoltano podcast in Italia è in costante crescita: secondo i dati IPSOS nel 2022 erano 11,1 milioni, il 43% dei quali under 35. Nel podio delle affermazioni con cui gli utenti si riconoscono maggiormente, ci sono, inoltre, “Ascoltare podcast vuol dire imparare sempre qualcosa di nuovo”, “Ascoltare podcast mi fa sentire più informata/o” e “Ascoltare i podcast mi permette di capire meglio anche cose che già conosco”.

È con queste premesse che BricksLab, piattaforma digitale di contenuti education ideata da MR Digital, lancia Scienza al Cubo e Tutta un’altra storia, due EduPodcast ascoltabili gratuitamente su Spotify e su tutte le principali piattaforme di fruizione di podcast.

Non solo, Scienza al Cubo e Tutta un’altra storia, sono due podcast “aumentati”: per ogni puntata sono disponibili sulla piattaforma BricksLab approfondimenti, collegamenti interdisciplinari, discussion games e attività per confrontarsi in classe e andare oltre l’ascolto.

Sebbene i percorsi didattici siano pensati per alunni e alunne della scuola secondaria, i podcast utilizzano un linguaggio divulgativo adatto a tutti. Ogni puntata, inoltre, pur trattando un argomento specifico, è associata a un grande tema di cittadinanza: la rivoluzione neolitica, per esempio, è l’occasione per parlare di cambiamento climatico, la polis greca del concetto di cittadinanza attiva, l’acqua della crisi idrica.

Scienza al cubo si approccia alle scienze con un punto di vista integrato: in ogni puntata Chimica, Biologia e Scienze della Terra prendono la parola e si alternano con punti di vista diversi attorno a una parola chiave, e a un tema di cittadinanza, ciascuna intrecciando la propria prospettiva con quella delle altre, per guidare l’ascoltatore attraverso i meccanismi che regolano il pianeta Terra.

Tutta un’altra storia, attraverso brevi incursioni nel passato, si interroga su origini e ripercussioni dei grandi cambiamenti di ieri e di oggi. In ogni puntata l’ascoltatore è spinto a fare un salto indietro con l’immaginazione in un tempo più o meno remoto per approfondire i momenti chiave della storia dell’umanità, ma anche per interrogarsi e riflettere sul presente e sul futuro.

Dalla rivoluzione neolitica alla nascita della tecnologia, dalle poleis greche alla cittadinanza attiva, dalle esplorazioni oceaniche alle disuguaglianze globali, dall’illuminismo all’etica dell’innovazione. Questi alcuni dei temi che puntata dopo puntata uniranno i puntini dei grandi cambiamenti della nostra storia per creare una mappa di ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che potremo diventare.

“Quando abbiamo deciso di realizzare questo progetto, la prima cosa che abbiamo fatto è stata porci una domanda semplice, ma significativa, ovvero, “che cosa è un podcast education e in che cosa si differenzia da altri tipi di podcast?”. La risposta che ci siamo dati è altrettanto semplice e significativa e ci ha guidato nella realizzazione del tutto: il podcast non può essere “il fine”, bensì l’inizio di un’esperienza didattica che comincia in cuffia, continua sul web e finisce in classe in modo analogico, portando studentesse e studenti a collaborare, riflettere e confrontarsi su quanto hanno ascoltato e approfondito attraverso i materiali messi loro a disposizione. In questo senso, Scienza al cubo e Tutta un’altra storia sono podcast “aumentati”: la parte di espansione presente su BricskLab propone infatti per ogni pezzettino di podcast collegamenti a fonti web preziose che usano linguaggi diversi e non sempre banali da reperire. Fonti e contenuti che abbiamo selezionato con cura e passione e che appunto “aumentano” l’ascolto, innescando meccanismi di apprendimento coinvolgenti che parlano la lingua delle nuove generazioni”. Ha dichiarato Maria Vittoria Alfieri, Direttrice Editoriale di BricksLab.

Credits

Scienza al Cubo è un podcast scritto da Alessandra Magagna. La cura editoriale è di Maria Vittoria Alfieri e Francesca Gattuso. Il sound design e la produzione sono a cura di LessonPod.

Tutta un’altra storia è un podcast scritto da Valeria Marchionne. La cura editoriale è di Maria Vittoria Alfieri. Il sound design e la produzione sono a cura di LessonPod.