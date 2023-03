“La Fisica che ci piace” affida a Never Before Italia la realizzazione della nuova piattaforma web 

Never Before Italia, marketing consulting company, si aggiudica la realizzazione della nuova piattaforma web dell’influencer Vincenzo Schettini, ideatore della popolare pagina social “La Fisica che ci piace”. La nuova piattaforma sarà focalizzata su temi scientifici e presenterà una serie di funzionalità avanzate.

Gaetano Contento, CEO di Never before Italia, ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo progetto: “Siamo entusiasti di poter lavorare con Vincenzo e di contribuire allo sviluppo della sua visione. Il nostro team è già al lavoro per creare una piattaforma che possa arricchire e migliorare l’esperienza dei suoi follower e di chiunque sia interessato alla fisica. Siamo convinti che questa collaborazione porterà a un prodotto digitale innovativo e che contribuirà a diffondere l’amore per la scienza”.

Vincenzo Schettini, professore di fisica ed autore del libro “La Fisica che ci piace” ancora in vetta alle classifiche è diventato una vera star del web, con una fanbase di 900 mila utenti su TikTok, 600 mila su Instagram, 700 mila su Facebook e un canale Youtube da 390 mila iscritti è molto amato dai giovanissimi per la sua accuratezza e semplicità nello spiegare le dottrine della fisica.

“Ho scelto Never Before Italia per aumentare l’esperienza digitale de ‘La Fisica che ci piace’, puntando a realizzare un’interfaccia che possa essere ancora più coinvolgente e informativa per gli appassionati di fisica e per chiunque desideri esplorare il mondo della scienza. Sono sicuro che insieme riusciremo a far crescere e prosperare la nostra comunità attraverso questa nuova piattaforma” ha aggiunto Vincenzo Schettini.