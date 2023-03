On air le trasmissioni di Veneto Dab, operatore locale di rete Dab+ 

È stata avviata l’attività di sperimentazione della diffusione in standard Digital Audio Broadcasting plus (DAB+) da parte della società consortile Veneto Dab, operatore locale di rete Dab+ facente parte del sistema associativo Aeranti-Corallo.

Veneto Dab opera sulla frequenza 8B con un impianto trasmittente sito in località Terranegra (Padova).

Soddisfazione è stata espressa nell’occasione da Elena Porta, amministratore unico di Veneto Dab che nell’occasione ha anche auspicato che “l’intero sistema della radiofonia digitale locale possa andare al più presto a regime”.

Il coordinatore Aeranti-Corallo, avv. Marco Rossignoli, dal canto suo, ha affermato “auspichiamo che il Ministero per la Imprese e il Made in Italy, superando la fase sperimentale, avvii al più presto i procedimenti amministrativi per l’assegnazione dei diritti di uso di tutte le frequenze Dab+ in ogni area tecnica prevista dal PNAF”.

“Sono infatti moltissime – ha concluso Rossignoli – le imprese radiofoniche locali del sistema associativo Aeranti-Corallo che sono interessate ad avviare tale nuova tecnica trasmissiva e che da tempo si stanno preparando per detto passaggio tecnologico”.